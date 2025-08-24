ZELENSKY * (TELEGRAM) : «TORNANO A CASA I SOLDATI, RILASCIATO IL GIORNALISTA DMYTRO KHILYUK»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Oggi la nostra gente torna a casa.
Soldati delle Forze Armate, della Guardia Nazionale, del Servizio di Guardia di Frontiera dello Stato e civili.
La maggior parte di loro è stata in cattività dal 2022.
Stiamo riportando a casa il giornalista Dmytro Khilyuk, rapito nella regione di Kiev nel marzo 2022.
Finalmente è tornato a casa in Ucraina.
Gli scambi continuano.
E questo è possibile grazie ai nostri soldati che alimentano il fondo di scambio per l’Ucraina.
E al nostro team, che lavora ogni giorno.
Ai nostri partner che ci aiutano.
Ringraziamo gli Emirati Arabi Uniti per il loro sostegno.
Ringraziamo tutti coloro che rendono possibile il ritorno della nostra gente.
Сьогодні наші люди повертаються додому.
Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні.
Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.
Повертаємо додому журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го.
Нарешті він удома, в Україні.
Обміни тривають.
І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України.
Нашій команді, яка працює щодня.
Партнерам, які допомагають.
Дякуємо ОАЕ за допомогу.
Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися.