ZELENSKY (TELEGRAM) * «TELEFONATA CON PRIMO MINISTRO INDIANO MODI, FOCUS SU COOPERAZIONE E GUERRA»

15.08 - lunedì 11 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho avuto una lunga conversazione con il Primo Ministro dell’India Narendra Modi. Abbiamo discusso in dettaglio tutte le questioni importanti relative sia alla cooperazione bilaterale che alla situazione diplomatica in generale. Sono grato al Primo Ministro per le parole calde di sostegno al nostro popolo. Ho informato riguardo agli attacchi russi sulle nostre città e villaggi, incluso il bombardamento di ieri della stazione degli autobus a Zaporizhzhia, dove decine di persone sono rimaste ferite. Si tratta di un attacco consapevole con bombe russe contro aree urbane ordinarie, proprio mentre si apre finalmente una possibilità diplomatica per porre fine alla guerra.

Invece di dimostrare la sua disponibilità a cessare il fuoco, la Russia mostra solo il desiderio di continuare l’occupazione e gli omicidi. È importante che l’India supporti i nostri sforzi di pace e condivida la posizione secondo cui tutte le questioni riguardanti l’Ucraina devono essere risolte con la partecipazione dell’Ucraina stessa. Altri formati non porteranno risultati. Abbiamo anche discusso dettagliatamente le sanzioni contro la Russia. Ho sottolineato la necessità di limitare l’esportazione delle risorse energetiche russe, in particolare del petrolio, per ridurne il potenziale e la capacità di finanziare la continuazione di questa guerra. È importante che ogni leader con leve di influenza significative sulla Russia invii segnali appropriati a Mosca. Abbiamo concordato di pianificare un incontro personale a settembre durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e di lavorare sullo scambio di visite.

///

Тривала розмова з Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Детально обговорили всі важливі питання і двосторонньої співпраці, і дипломатичної ситуації загалом. Вдячний пану Премʼєр-міністру за теплі слова підтримки наших людей.

Поінформував про російські атаки на наші міста й села, про вчорашній обстріл автобусної станції в Запоріжжі. Десятки людей постраждали. Свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові. І це в той час, коли нарешті зʼявилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія показує тільки бажання продовжувати окупацію та вбивства.

Важливо, що Індія підтримує наші мирні зусилля й поділяє позицію «все, що стосується України, має вирішуватися за участі України». Інші формати не дадуть результату.

Також ми детально говорили про санкції проти Росії. Відзначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал та здатність фінансувати продовження цієї війни. Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, надсилав Москві відповідні сигнали.

Домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами.