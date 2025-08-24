ZELENSKY * (TELEGRAM) : «STIAMO COSTRUENDO UN’UCRAINA CHE AVRÀ LA FORZA ED IL POTERE DI VIVERE IN SICUREZZA E PACE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Stiamo costruendo un’Ucraina che avrà la forza e il potere di vivere nella sicurezza e nella pace.
Vogliamo che i nostri figli e nipoti celebrino il Giorno dell’Indipendenza su questa piazza, sulla piazza della nostra indipendenza, sotto le nostre bandiere, sulla nostra terra.
In pace.
In tranquillità.
Con fiducia nel futuro.
Con rispetto.
E con gratitudine per tutti coloro che hanno difeso l’Ucraina in questa guerra per l’indipendenza, che hanno resistito, che hanno avuto successo, che hanno vinto.
Questo è un obiettivo per cui vale la pena vivere.
Questo è ciò per cui ci battiamo.
Buone vacanze, grande popolo di un grande Paese!
Felice Giorno dell’Indipendenza!
Gloria all’Ucraina!
Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі.
Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності.
В мирі.
В спокої.
З впевненістю в майбутньому.
З повагою.
І з вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг.
Задля такої мети варто жити.
За це і стоїмо.
Зі святом вас, великий народе великої країни!
З Днем Незалежності!
Слава Україні!