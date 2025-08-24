Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY * (TELEGRAM) : «STIAMO COSTRUENDO UN’UCRAINA CHE AVRÀ LA FORZA ED IL POTERE DI VIVERE IN SICUREZZA E PACE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
08.01 - domenica 24 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Stiamo costruendo un’Ucraina che avrà la forza e il potere di vivere nella sicurezza e nella pace.

Vogliamo che i nostri figli e nipoti celebrino il Giorno dell’Indipendenza su questa piazza, sulla piazza della nostra indipendenza, sotto le nostre bandiere, sulla nostra terra.

In pace.

In tranquillità.

Con fiducia nel futuro.

Con rispetto.

E con gratitudine per tutti coloro che hanno difeso l’Ucraina in questa guerra per l’indipendenza, che hanno resistito, che hanno avuto successo, che hanno vinto.

Questo è un obiettivo per cui vale la pena vivere.

Questo è ciò per cui ci battiamo.

Buone vacanze, grande popolo di un grande Paese!

Felice Giorno dell’Indipendenza!

Gloria all’Ucraina!

///
Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі.

Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності.

В мирі.

В спокої.

З впевненістю в майбутньому.

З повагою.

І з вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг.

Задля такої мети варто жити.

За це і стоїмо.

Зі святом вас, великий народе великої країни!

З Днем Незалежності!

Слава Україні!

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.