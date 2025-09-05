ZELENSKY (TELEGRAM) * «STABILIMENTO FLEXTRONICS DI MUKACHEVO COLPITO, 17 FERITI NELL’ATTACCO RUSSO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Lo stabilimento Flextronics di Mukachevo è un’impresa con investimenti americani.
Un tempo produceva elettrodomestici.
La Russia ha lanciato un attacco missilistico contro di essa la mattina del 21 agosto.
L’attacco ha ferito 17 persone, alcune delle quali sono ancora in ospedale.
Oggi, ho parlato con i rappresentanti dell’azienda in loco delle operazioni e del recupero dell’impianto.
Purtroppo, i missili e i droni russi colpiscono in tutto il Paese.
Ma sono molto grato a tutti coloro che lavorano qui.
Per noi è molto importante che gli affari americani siano presenti in Ucraina.
Faremo tutto il possibile per aiutare l’azienda a riprendersi il più rapidamente possibile.
Завод Flextronics у Мукачеві – підприємство з американськими інвестиціями.
Тут виробляли побутову техніку.
Росія завдала по ньому ракетного удару вранці 21 серпня.
Через цей удар постраждали 17 людей, деякі з них досі в лікарні.
Сьогодні на місці поспілкувався з представниками підприємства – про роботу заводу, відновлення.
На жаль, російські ракети та дрони бʼють по всій країні.
Але я дуже вдячний усім, хто працює тут.
Для нас дуже важливо, що американський бізнес присутній в Україні.
Ми будемо робити все, щоб максимально допомогти підприємству швидко відновитися.