ZELENSKY (TELEGRAM) * «SONO GRATO AL POPOLO AMERICANO, PER IL SOSTEGNO COSTANTE ALL’UCRAINA» (VIDEO)

L’Ucraina è molto grata per il sostegno bipartisan in tutti questi anni. Siamo grati al popolo americano e al Presidente. Questo è molto importante per gli ucraini.
E l’incontro con la delegazione bicamerale e bipartisan del Congresso degli Stati Uniti – Chris Coons, Mark Kelly, Richard Blumenthal, Joe Wilson, Gregory Meeks e Yong Kim – dimostra ancora una volta il continuo sostegno bicamerale e bipartisan degli Stati Uniti all’Ucraina.
Abbiamo parlato delle cose più importanti: la situazione al fronte e le armi necessarie per la difesa. In primo luogo, la difesa aerea e uno scudo affidabile sull’Ucraina, il sostegno alla nostra risoluzione che condanna il rapimento e la deportazione dei bambini, l’importanza di rafforzare le sanzioni contro la Russia, l’uso dei beni congelati e l’ulteriore sviluppo della cooperazione con gli Stati Uniti.
Україна дуже вдячна за двопартійну підтримку протягом усіх цих років. Вдячні американському народові, вдячні Президентові. Це дуже важливо для українців.
І зустріч із двопалатною та двопартійною делегацією Конгресу США – Крісом Кунсом, Марком Келлі, Річардом Блюменталем, Джо Вілсоном, Грегорі Міксом і Йонг Кім – укотре демонструє незмінність двопалатної та двопартійної підтримки України з боку США.
Говорили про найважливіше – ситуацію на фронті, необхідну зброю для захисту. І передусім це ППО та надійний щит над Україною, підтримка нашої резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію дітей, важливість посилення санкцій проти Росії, використання заморожених активів та подальший розвиток співпраці із США.