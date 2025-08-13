ZELENSKY (TELEGRAM) * «SESTA RIUNIONE DELLA COALIZIONE DI SOSTEGNO, SI RAFFORZANO GLI SFORZI PER LA PACE IN UCRAINA» (VIDEO)

20.58 - mercoledì 13 agosto 2025

Si è tenuta la sesta riunione della coalizione di sostegno. Insieme ai partner abbiamo supportato gli sforzi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra, fermare gli omicidi e raggiungere una pace giusta e duratura.

Sono grato ai partner per la posizione condivisa: la strada verso la pace non può essere decisa senza l’Ucraina, e i negoziati possono avere successo solo se si svolgono in condizioni di cessate il fuoco.

Ho anche ringraziato per il sostegno attivo al nostro paese, finché la Russia non accetterà il cessate il fuoco, e ho invitato i partner a finanziare la produzione ucraina di droni per aumentare le capacità del nostro paese di difendersi, e ad aderire al nuovo strumento della NATO PURL per l’acquisto di armi americane.

Durante la riunione sono stati concordati i passi successivi e si è deciso di continuare a lavorare a stretto contatto tra l’Ucraina, l’Europa e gli Stati Uniti.

Ringrazio tutti coloro che si impegnano per una giusta conclusione di questa guerra.

Шосте засідання коаліції охочих. Разом із партнерами підтримали зусилля Президента США Дональда Трампа заради закінчення війни, припинення вбивств і досягнення справедливого й тривалого миру. Вдячний партнерам за спільну позицію: шлях до миру не може бути визначений без України, а переговори можуть принести результат лише тоді, коли будуть відбуватися в умовах припинення вогню.

Також подякував за активну підтримку нашої держави, доки Росія не погодиться на припинення вогню, та закликав партнерів фінансувати українське виробництво дронів, щоб збільшувати спроможності нашої країни захищати себе, і приєднуватися до нового натовського інструменту PURL щодо закупівлі американської зброї.

У межах засідання узгодили наступні кроки та домовилися й надалі працювати в тісному контакті між Україною, усією Європою та США. Дякую всім, хто докладає зусиль задля справедливого завершення цієї війни.