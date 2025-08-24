ZELENSKY * (TELEGRAM) : «SANZIONI COORDINATE CON IL CANADA, NUOVO CAPITOLO CONTRO L’AGGRESSIONE RUSSA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Il Canada è tra i leader nel lavoro sulle sanzioni, e lo apprezziamo molto.
Spesso accade che il Canada sia il primo a imporre sanzioni a determinate entità, e che il resto del mondo ne segua l’esempio.
Ora abbiamo preparato un nuovo livello di questo lavoro: l’Ucraina ha sincronizzato le sanzioni del Canada e la relativa decisione è entrata in vigore ieri.
E nel prossimo futuro, ci stiamo preparando affinché il Canada sincronizzi le sue sanzioni contro l’Ucraina – i nostri primi pacchetti saranno distribuiti nella giurisdizione canadese.
Questo è molto importante e sono grato che insieme stiamo portando la pressione sulla Russia ad un livello così concreto.
Stiamo anche lavorando per garantire che i beni russi funzionino per difendersi dall’aggressione russa.
La ringrazio per il suo sostegno.
Lo ha detto durante un incontro con i rappresentanti dei media.
///
Канада – серед лідерів у санкційній роботі, ми це дуже цінуємо.
Часто буває, що саме Канада стає першою у введенні санкцій проти тих чи інших суб’єктів, і далі світ наслідує це.
Зараз ми вже фактично підготували новий рівень такої роботи – Україна синхронізувала санкції Канади, вчора відповідне рішення набуло чинності.
І найближчим часом готуємось до того, що Канада синхронізує українські санкції – перші наші пакети будуть поширені в юрисдикції Канади.
Це дуже важливо, і я вдячний, що ми разом виводимо тиск на Росію на такий дійсно відчутний рівень.
Працюємо і для того, щоб російські активи працювали на захист від російської агресії.
Дякую за підтримку.
Сказав про це під час зустрічі з представниками ЗМІ.