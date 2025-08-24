Popular tags: featured 20
ZELENSKY * (TELEGRAM) : «SANZIONI COORDINATE CON IL CANADA, NUOVO CAPITOLO CONTRO L’AGGRESSIONE RUSSA»

16.06 - domenica 24 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Canada è tra i leader nel lavoro sulle sanzioni, e lo apprezziamo molto.

Spesso accade che il Canada sia il primo a imporre sanzioni a determinate entità, e che il resto del mondo ne segua l’esempio.

Ora abbiamo preparato un nuovo livello di questo lavoro: l’Ucraina ha sincronizzato le sanzioni del Canada e la relativa decisione è entrata in vigore ieri.

E nel prossimo futuro, ci stiamo preparando affinché il Canada sincronizzi le sue sanzioni contro l’Ucraina – i nostri primi pacchetti saranno distribuiti nella giurisdizione canadese.

Questo è molto importante e sono grato che insieme stiamo portando la pressione sulla Russia ad un livello così concreto.

Stiamo anche lavorando per garantire che i beni russi funzionino per difendersi dall’aggressione russa.

La ringrazio per il suo sostegno.

Lo ha detto durante un incontro con i rappresentanti dei media.

Канада – серед лідерів у санкційній роботі, ми це дуже цінуємо.

Часто буває, що саме Канада стає першою у введенні санкцій проти тих чи інших суб’єктів, і далі світ наслідує це.

Зараз ми вже фактично підготували новий рівень такої роботи – Україна синхронізувала санкції Канади, вчора відповідне рішення набуло чинності.

І найближчим часом готуємось до того, що Канада синхронізує українські санкції – перші наші пакети будуть поширені в юрисдикції Канади.

Це дуже важливо, і я вдячний, що ми разом виводимо тиск на Росію на такий дійсно відчутний рівень.

Працюємо і для того, щоб російські активи працювали на захист від російської агресії.

Дякую за підтримку.

Сказав про це під час зустрічі з представниками ЗМІ.

