ZELENSKY (TELEGRAM) * ROMANIA: «ALLERTATI GLI AEREI DA COMBATTIMENTO A CAUSA DI UN DRONE RUSSO ENTRATO PER 10 CHILOMETRI, HA OPERATO NELLO SPAZIO NATO PER 50 MINUTI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Oggi, la Romania ha allertato gli aerei da combattimento a causa di un drone russo nel suo spazio aereo. Al momento in cui scriviamo, il drone è entrato in territorio rumeno a una distanza di circa 10 chilometri e ha operato nello spazio aereo della NATO per circa 50 minuti. Sempre oggi, la Polonia ha risposto militarmente alla minaccia dei droni d’attacco russi.
In realtà, i droni russi sono stati in varie regioni dell’Ucraina per tutto il giorno. Erano anche nelle regioni settentrionali, in realtà lungo il confine con la Bielorussia. Secondo le informazioni preliminari, lo spazio aereo bielorusso è stato utilizzato anche per entrare nello spazio aereo ucraino in direzione di Volyn.
L’esercito russo sa esattamente dove sono diretti i suoi droni e quanto tempo possono trascorrere in aria. I percorsi sono sempre calcolati. Questo non può essere un incidente, un errore o il lavoro di alcuni comandanti di livello inferiore. Si tratta di una chiara espansione della guerra da parte della Russia, ed è esattamente quello che sta facendo. Piccoli passi all’inizio, e alla fine grandi perdite.
Ecco perché dobbiamo sempre agire in modo preventivo, basandoci sul principio che non esistono minacce militari insignificanti da parte di chi è abituato a distruggere l’indipendenza e la vita degli altri. La Russia ci è abituata e dovrebbe subirne le conseguenze.
Le sanzioni contro la Russia sono necessarie. Sono necessarie tariffe contro il commercio russo. È necessaria una difesa congiunta, e l’Ucraina ha offerto ai suoi partner di creare un sistema di difesa di questo tipo. Non bisogna aspettare decine di “shahed” e di balistica per prendere finalmente una decisione.
///
Сьогодні Румунія піднімала бойову авіацію через російський дрон у її повітряному просторі. За даними на цей час, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Також сьогодні Польща задіяла військову відповідь на загрозу ударних безпілотників Росії.
Фактично весь день російські дрони в різних регіонах України. Були й у північних областях, фактично вздовж кордону з Білоруссю. За попередньою інформацією, було використання й повітряного простору Білорусі для заходу в повітряний простір України в напрямку Волині.
Російські військові точно розуміють, куди направлені їхні дрони, скільки часу вони здатні провести в повітрі. Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати.
Саме тому треба діяти завжди превентивно, виходячи з принципу, що не буває малозначимих воєнних загроз від тих, хто звик знищувати незалежність та життя інших. Росія звикла й повинна відчути наслідки.
Санкції проти Росії потрібні. Тарифи проти російської торгівлі потрібні. Спільний захист потрібен, і Україна запропонувала партнерам створити саме таку систему захисту. Не чекайте десятків «шахедів» і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення.