ZELENSKY (TELEGRAM) * «RIUNIONE SULLA SITUAZIONE ENERGETICA IN UCRAINA, LA RUSSIA HA ATTACCATO CON 183 DRONI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ho condotto una riunione quotidiana sulla situazione nel settore energetico e in generale nelle regioni dell’Ucraina. Durante la notte, i russi hanno utilizzato 183 droni d’attacco contro il nostro Paese, di cui circa 110 erano “shahid”. È stato possibile abbatterne una parte significativa. Gli intercettori hanno funzionato in modo soddisfacente.
Sono stati utilizzati anche missili, e in particolare a questo aspetto è stata dedicata particolare attenzione durante la riunione. In primo luogo, è necessario un ulteriore rafforzamento delle operazioni contro i droni da ricognizione russi. In secondo luogo, è necessario continuare ad applicare tutti i metodi di difesa contro i sistemi di lancio multiplo e, di conseguenza, sferrare attacchi contro le posizioni russe. Mi aspetto risultati in tal senso dal Ministero della Difesa e dal comando delle Forze Armate ucraine.
Il ministro dell’Energia è oggi a Kharkiv per attivare al massimo tutti i processi di lavoro presenti nella regione. Anche la situazione a Kiev rimane complessa, con oltre 1100 case senza riscaldamento. È importante che le persone ricevano tutta l’assistenza necessaria.
Desidero ringraziare Naftogaz per il lavoro svolto sul programma dei pacchi caldi: sono già stati distribuiti più di 20.000 pacchi e, in totale, il volume del programma dovrebbe raggiungere i 100.000+ pacchi. È fondamentale che le autorità locali nelle comunità e nelle città sostengano il lavoro delle strutture governative e di Naftogaz. Desidero inoltre esprimere il mio apprezzamento al Servizio di Stato per le emergenze della Ucraina e a Ukrhydroenergo per il lavoro svolto dai loro specialisti nel superare le conseguenze degli attacchi russi: le persone lavorano in qualsiasi condizione e circostanza e ottengono risultati, il che è estremamente significativo.
Naturalmente, sono giunte segnalazioni da tutte le altre regioni, dove la situazione è attualmente complessa. Le regioni di Kyiv, Dnipro, Poltava, Chernihiv, Sumy, le città e le comunità delle regioni meridionali, la nostra Zaporizhzhia, Donetsk: ringrazio tutte le aziende energetiche, tutti i membri delle squadre di riparazione e di emergenza, tutti gli imprenditori che stanno fornendo assistenza. In tutta l’Ucraina le persone stanno lavorando per resistere in questo momento e aiutare chi ha bisogno di sostegno. Gloria all’Ucraina!
///
Провів щоденний селектор по ситуації в енергетиці та загалом в областях України. За ніч сьогодні росіяни застосували проти нашої держави 183 ударні дрони, і близько 110 з них – «шахеди». Значну частину вдалося збити. Непогано відпрацювали перехоплювачі.
Також було застосування ракет, і зокрема цьому на селекторі була приділена суттєва увага. Перше – по роботі проти російських дронів-розвідників повинно бути додаткове посилення. Друге – треба й надалі застосовувати всі методи захисту від РСЗВ та відповідно завдавати ударів по російських позиціях. Розраховую на результати щодо цього від Міністерства оборони й командування ЗСУ.
Міністр енергетики сьогодні в Харкові, щоб максимально активізувати всі робочі процеси, які є в регіоні. Ситуація в Києві залишається теж складною, і більш ніж 1100 будинків – без опалення. Важливо, щоб у людей була вся необхідна допомога, яка потрібна.
Хочу подякувати Нафтогазу за роботу над програмою теплих пакунків – уже роздали людям більш ніж 20 тисяч таких пакунків, і загалом обсяг програми має вийти на рівень 100+ тисяч пакунків. Важливо, щоб місцеві влади в громадах, у містах підтримували цю роботу урядових структур і Нафтогазу. Хочу також відзначити ДСНС України та Укргідроенерго за роботу фахівців для ліквідації наслідків російських ударів – люди працюють за будь-яких умов та обставин і дають результат, це надзвичайно відчутно.
Звісно, були доповіді з усіх інших областей, де зараз непросто. Київщина, Дніпровщина, Полтавська область, Чернігівщина, Сумщина, міста й громади південних областей, наше Запоріжжя, Донеччина – дякую всім енергетичним компаніям, кожному й кожній у ремонтних та аварійних бригадах, усім підприємцям, які допомагають. Всюди в Україні люди працюють заради того, щоб вистояти зараз і допомогти тим, хто потребує підтримки. Слава Україні!