ZELENSKY (TELEGRAM) * «RIUNIONE STRATEGICA SULLA DIFESA, FOCUS SU SISTEMI AEREI E PROTEZIONE ENERGETICA» (VIDEO)

18.33 - lunedì 8 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Oggi ho tenuto una riunione per discutere, innanzitutto, delle questioni tecnologiche.

Disponibilità di sistemi di difesa aerea e di missili per essi, programma di produzione, programma di consegna.

La protezione delle nostre infrastrutture critiche ucraine e, soprattutto, il settore energetico.

I russi stanno concentrando i loro attacchi contro il nostro settore energetico.

Naturalmente, abbiamo e continueremo a rispondere a questo, ma la cosa principale è la stabilità del sistema.

Ci sono stati rapporti sulla nostra produzione di droni: la qualità dei droni, gli indicatori quantitativi.

Sono grato a tutti i produttori che stanno aumentando le forniture, comprese le armi a lungo raggio.

Oggi ci sono stati anche rapporti dalle forze armate.

La prima linea, il rifornimento delle nostre forze.

L’attenzione è stata rivolta soprattutto alle regioni di Donetsk, Kharkiv e Zaporizhzhia.

I continui attacchi della Russia a Kherson.

Continuano le dure operazioni attive nella regione di Sumy.

Sono grato a ciascuna delle nostre unità per la loro resilienza e la distruzione dell’occupante.

Провів сьогодні Ставку – передусім технологічні питання.

Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання.

Захист нашої української критичної інфраструктури і передусім енергетики.

Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики.

Звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи.

Були доповіді щодо нашого виробництва дронів: якість дронів, кількісні показники.

Я вдячний усім виробникам, які збільшують постачання, і в тому числі далекобійної зброї.

Були також сьогодні доповіді військових.

Фронт, забезпечення наших сил.

Найбільше уваги – Донеччині, Харківщині, Запоріжжю.

Постійні російські удари по Херсону.

Жорсткі активні дії тривають і в прикордонні Сумщини.

Вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість та знищення окупанта.

