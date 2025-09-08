ZELENSKY (TELEGRAM) * «RIUNIONE STRATEGICA SULLA DIFESA, FOCUS SU SISTEMI AEREI E PROTEZIONE ENERGETICA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Oggi ho tenuto una riunione per discutere, innanzitutto, delle questioni tecnologiche.
Disponibilità di sistemi di difesa aerea e di missili per essi, programma di produzione, programma di consegna.
La protezione delle nostre infrastrutture critiche ucraine e, soprattutto, il settore energetico.
I russi stanno concentrando i loro attacchi contro il nostro settore energetico.
Naturalmente, abbiamo e continueremo a rispondere a questo, ma la cosa principale è la stabilità del sistema.
Ci sono stati rapporti sulla nostra produzione di droni: la qualità dei droni, gli indicatori quantitativi.
Sono grato a tutti i produttori che stanno aumentando le forniture, comprese le armi a lungo raggio.
Oggi ci sono stati anche rapporti dalle forze armate.
La prima linea, il rifornimento delle nostre forze.
L’attenzione è stata rivolta soprattutto alle regioni di Donetsk, Kharkiv e Zaporizhzhia.
I continui attacchi della Russia a Kherson.
Continuano le dure operazioni attive nella regione di Sumy.
Sono grato a ciascuna delle nostre unità per la loro resilienza e la distruzione dell’occupante.
///
Провів сьогодні Ставку – передусім технологічні питання.
Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання.
Захист нашої української критичної інфраструктури і передусім енергетики.
Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики.
Звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи.
Були доповіді щодо нашого виробництва дронів: якість дронів, кількісні показники.
Я вдячний усім виробникам, які збільшують постачання, і в тому числі далекобійної зброї.
Були також сьогодні доповіді військових.
Фронт, забезпечення наших сил.
Найбільше уваги – Донеччині, Харківщині, Запоріжжю.
Постійні російські удари по Херсону.
Жорсткі активні дії тривають і в прикордонні Сумщини.
Вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість та знищення окупанта.