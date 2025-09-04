ZELENSKY (TELEGRAM) * «RIUNIONE DELLA COALIZIONE DEI VOLENTEROSI, PIÙ DI 30 PAESI UNITI CONTRO LA GUERRA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Riunione della coalizione dei volenterosi. Incontro con i leader offline e online. Più di 30 Paesi. Tutti uniti dallo stesso desiderio di porre fine a questa guerra con una pace duratura e una sicurezza a lungo termine.
Abbiamo discusso in dettaglio la disponibilità di ciascun Paese a contribuire a garantire la sicurezza a terra, in mare, nell’aria e nel cyberspazio. Abbiamo coordinato le nostre posizioni e discusso le componenti delle garanzie di sicurezza. Sono grato a ciascuno di loro per aver compreso che la principale garanzia di sicurezza è un esercito ucraino forte.
Condividiamo la stessa visione che la Russia sta facendo tutto il possibile per ritardare il processo negoziale e prolungare la guerra. Dobbiamo aumentare il sostegno all’Ucraina e aumentare la pressione sulla Russia. Stiamo preparando il 19° pacchetto di sanzioni dell’UE. Anche il Giappone sta lavorando sulle misure di sanzione.
Ringrazio tutti per questo importante lavoro, per il loro sostegno al nostro popolo e per la disponibilità a continuare a stare al fianco dell’Ucraina e ad aiutarci a proteggere le vite. Vorrei anche ringraziare il Presidente Trump per tutti i suoi sforzi per porre fine a questa guerra e per la disponibilità dell’America a fornire sostegno all’Ucraina.
///
Засідання коаліції охочих. Зустріч із лідерами офлайн та онлайн. Понад 30 країн. Усі об’єднані однаковим прагненням завершити цю війну надійним миром і довготривалою безпекою.
Детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки. І вдячний кожному й кожній за розуміння, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія.
Маємо однакове бачення, що Росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну. Потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на Росію. Зараз триває підготовка 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Працює над санкційними кроками також Японія.
Дякую всім за цю важливу роботу, за підтримку нашого народу й готовність і надалі бути разом з Україною та допомагати нам у захисті життя. Окремо хочу подякувати Президенту Трампу за всі зусилля заради завершення цієї війни й готовність Америки забезпечувати підтримку України зі свого боку.