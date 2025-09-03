ZELENSKY (TELEGRAM) * «RIUNIONE DEGLI OTTO CAPI DI STATO E DI GOVERNO NORDICO-BALTICI, FOCUS SU DIFESA ED INVESTIMENTI NELLE ARMI» (VIDEO)

16.19 - mercoledì 3 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Riunione degli Otto Capi di Stato e di Governo nordico-baltici. Una discussione sostanziale sulle nostre garanzie di difesa e sicurezza.

Abbiamo discusso degli investimenti nella produzione di armi, del rafforzamento delle capacità nostre e dei nostri partner e dell’espansione del programma PURL. Sono grato ai Paesi nordici che hanno dimostrato leadership e sono stati tra i primi ad aderire all’iniziativa.

Abbiamo anche discusso delle garanzie di sicurezza. Stiamo sviluppando un quadro di riferimento. E sono grato che il G8 sia pronto a sostenere in tutte le dimensioni: a terra, in mare, nell’aria e nel cyberspazio. È importante che ogni giorno aggiunga chiarezza all’architettura della sicurezza.

Ringrazio i leader, tutti e ciascuno dei Paesi nordico-baltici, che ci stanno aiutando.

///

Засідання глав держав та урядів Нордично-Балтійської вісімки. Змістовно про нашу оборону та гарантії безпеки.

Обговорили інвестиції у виробництво зброї, посилення спроможностей і наших, і партнерів, розширення програми PURL. Дякую країнам Північної Європи, які продемонстрували лідерство й одні з перших долучилися до ініціативи.

Також обговорили гарантії безпеки. Напрацьовуємо рамку. І дякую, що серед «вісімки» є готовність підтримувати в усіх вимірах: на землі, на морі, в повітрі та в кіберпросторі. Важливо, щоб кожен день додавав ясності безпековій архітектурі.

Дякую лідерам, кожному й кожній у країнах Нордично-Балтійської вісімки, хто допомагає.