ZELENSKY (TELEGRAM) * «RINGRAZIO IL REGNO UNITO, PER IL NUOVO PACCHETTO DI SANZIONI ANNUNCIATO A KIEV»

14.06 - venerdì 12 settembre 2025

Ringrazio il Regno Unito per il nuovo pacchetto di sanzioni annunciato a Kiev.

Contiene un centinaio di articoli in totale. Un duro colpo alla flotta ombra della Russia e alle sue catene di approvvigionamento militare.

Il pacchetto comprende 70 petroliere, 27 aziende, produttori e fornitori del complesso militare-industriale russo, compresi quelli coinvolti nella produzione degli Iskander, e tre individui.

È molto importante che le nostre proposte siano state prese in considerazione durante la preparazione delle sanzioni. L’Ucraina ha sottolineato da tempo che dobbiamo fare pressione sulla Russia in questi settori e privare Mosca di tutte le opportunità che le consentono di continuare la guerra.

Ci aspettiamo che anche i nostri altri partner continuino a fare pressione sull’infrastruttura della flotta ombra russa e sul sistema finanziario.

Dobbiamo fare tutto il possibile per sottrarre denaro alla macchina da guerra russa. Questo è l’unico modo per fermare la Russia e porre fine a questa guerra.

Дякую Великій Британії за новий санкційний пакет, оголошений у Києві.

Загалом у ньому сто позицій. Сильний удар по тіньовому флоту Росії та її військових ланцюгах постачання.

До пакету увійшли 70 танкерів, 27 компаній, виробників і постачальників для російського ВПК, зокрема й тих, які залучені до виробництва «іскандерів», та три фізичні особи.

Дуже важливо, що під час підготовки санкцій врахували наші пропозиції. Україна давно наголошує, що потрібно тиснути на Росію саме в цих сферах і позбавляти Москву всіх можливостей, які дають змогу продовжувати війну.

Очікуємо, що інші наші партнери теж продовжать тиск на інфраструктуру російського тіньового флоту й фінансову систему.

Треба робити все можливе, щоб забирати гроші в російської воєнної машини. Тільки так можна зупинити Росію і закінчити цю війну.