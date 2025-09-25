ZELENSKY (TELEGRAM) * «RINGRAZIO IL RE DI SVEZIA PER IL COLLOQUIO SULLA RICOSTRUZIONE DELL’UCRAINA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ringrazio il Re Carl XVI Gustaf di Svezia per l’incontro.
Abbiamo parlato della partecipazione della Svezia alla ricostruzione dell’Ucraina.
Abbiamo anche discusso del sostegno alla riforma dell’alimentazione scolastica che si sta attuando in Ucraina sotto il patrocinio della First Lady Olena Zelenska.
Attendiamo con ansia il contributo della Svezia alla sua ulteriore implementazione.
Ringrazio Sua Maestà e tutto il popolo svedese per il loro sostegno umanitario all’Ucraina e per la loro disponibilità a continuare.
///
Дякую Королю Швеції Карлу XVI Густаву за зустріч.
Говорили про участь Швеції у відбудові України.
Окремо обговорили підтримку реформи шкільного харчування, яку реалізують в Україні під патронатом першої леді Олени Зеленської.
Ми розраховуємо на внесок Швеції в її подальше впровадження.
Дякую Його Величності та всьому народові Швеції за гуманітарну підтримку України та готовність її продовжувати.