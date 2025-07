ZELENSKY (TELEGRAM) * «RINGRAZIO IL PRIMO MINISTRO FINLANDESE ORPO PER IL SOSTEGNO, PRIORITÀ ALL’AUMENTO DELLA PRODUZIONE DIFENSIVA» (VIDEO)

17.38 - giovedì 10 luglio 2025

Il Presidente ucraino ha ringraziato il Primo Ministro della Finlandia, Petteri Orpo, per l’aiuto coerente all’Ucraina e per la significativa presenza delle aziende finlandesi alla conferenza per la ricostruzione. Ha sottolineato l’importanza particolare della presenza del settore della difesa.

Ha parlato della situazione sul campo di battaglia, evidenziando l’aumento degli attacchi massicci russi contro le città ucraine. Per questo motivo, il sostegno alla produzione difensiva ucraina, l’aumento del numero di droni e la creazione di imprese comuni sono ora assolute priorità. Questo è il modo più rapido per contrastare l’incremento dei droni “Shahed” russo-iraniani.

Sono state discusse anche le sfide per l’Europa derivanti dalla cooperazione della Russia con i suoi alleati nella regione del Pacifico. È necessario contrastare insieme queste minacce.

Si apprezza l’aiuto della Finlandia in tutti i suoi aspetti, dalla difesa all’umanitario.

Подякував Прем’єр-міністру Фінляндії Петтері Орпо за послідовну допомогу Україні та за вагому присутність фінських компаній на конференції з відбудови. Особливо важлива присутність оборонного сектору.

Розповів про ситуацію на полі бою, про збільшення російських масованих атак на наші міста. Саме тому підтримка оборонного виробництва України, збільшення кількості дронів, створення спільних підприємств зараз абсолютний пріоритет. Це найшвидший шлях боротися зі збільшенням кількості російсько-іранських «шахедів».

Обговорили також виклики для Європи, які виникають через співпрацю Росії з її союзниками в Тихоокеанському регіоні. Маємо спільно цьому протидіяти.

Цінуємо допомогу Фінляндії в усіх її вимірах, від оборонного до гуманітарного.