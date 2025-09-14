ZELENSKY (TELEGRAM) * «RINGRAZIO I SOLDATI CHE INFLIGGONO PERDITE SIGNIFICATIVE ALLA RUSSIA, COLPISCONO L’INDUSTRIA PETROLIFERA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Oggi vorrei ringraziare in modo particolare tutti i nostri soldati che stanno infliggendo perdite davvero significative alla Russia.
Perdite al fronte.
Perdite al confine.
Perdite sul territorio russo a causa dei nostri attacchi a lungo raggio.
Le sanzioni più efficaci – quelle che funzionano più velocemente – sono gli incendi alle raffinerie di petrolio russe, ai loro terminali e ai depositi di petrolio.
Abbiamo limitato in modo significativo l’industria petrolifera russa, e questo limita in modo significativo la guerra.
La guerra russa è in realtà una funzione del petrolio, una funzione del gas e di tutte le altre risorse energetiche russe.
Sono grato alle forze speciali del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, che recentemente hanno fatto un ottimo lavoro a Prymorsk.
Si tratta del più grande terminale petrolifero russo sul Mar Baltico.
Ci sono danni significativi, tutto è stato controllato.
E questo è evidente per il nemico.
Le nostre Forze Speciali tengono d’occhio anche il porto di Ust-Luga e tutti gli altri punti di ingresso russi al mercato globale.
Oggi, i droni dell’SBU possono operare a una distanza di oltre mille chilometri.
Anche le Forze per le operazioni speciali, le Forze per i sistemi senza pilota, il Servizio di intelligence estera e l’Intelligence della Difesa dell’Ucraina stanno lavorando.
Grazie a tutti per la vostra precisione!
Хочу сьогодні особливо подякувати всім нашим воїнам, які завдають Росії дійсно значимих втрат.
Втрат на фронті.
Втрат у прикордонні.
Втрат на власній території Росії завдяки нашим далекобійним ударам.
Найбільш ефективні санкції – санкції, які діють найшвидше, – це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах.
Суттєво обмежили російську нафтову галузь – і це суттєво обмежує війну.
Російська війна – це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів.
Дякую спецпризначенцям Служби безпеки України, які днями дуже якісно відпрацювали по Приморську.
Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі.
Є суттєві пошкодження, все перевірено.
І це відчутно для ворога.
Наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт Усть-Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок.
Зараз безпілотники Служби безпеки України здатні діяти на відстані більше тисячі кілометрів.
Працюють також Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем, Служба зовнішньої розвідки, ГУР.
Дякую всім за влучність!