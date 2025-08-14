ZELENSKY (TELEGRAM) * «RESTITUZIONE DI 84 UCRAINI IN UN NUOVO SCAMBIO, INCLUDENDO MILITARI E CIVILI BISOGNOSI DI ASSISTENZA»

14.40 - giovedì 14 agosto 2025

Restituiamo gli ucraini a casa, in Ucraina. Un nuovo scambio, 84 persone. Si tratta sia di militari che di civili. Quasi tutti necessitano di assistenza medica e di una significativa riabilitazione. Tra i civili liberati oggi ci sono anche persone detenute dai russi fin dal 2014, 2016 e 2017. Tra i militari liberati oggi ci sono i difensori di Mariupol. Sono grato a tutti coloro che ci aiutano a continuare a liberare i prigionieri ucraini. Ringrazio il nostro team – tutti allo Stato maggiore di coordinamento, alla Direzione principale dell’intelligence, all’Ufficio e ai servizi speciali che lavorano per il ritorno dei nostri connazionali. Ringrazio gli Emirati Arabi Uniti per l’aiuto in questo scambio. E soprattutto, ringrazio i nostri soldati che ogni settimana al fronte arricchiscono il fondo di scambio per l’Ucraina. Il coraggio e l’efficacia delle nostre unità in prima linea rappresentano anche la possibilità di riportare a casa i nostri connazionali. Ci saranno ulteriori scambi.

Повертаємо українців додому, в Україну. Новий обмін, 84 людини. Це і військові, і цивільні. Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація.

Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених сьогодні військових – захисники Маріуполя. Вдячний усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених.

Дякую нашій команді – усім у Координаційному штабі, ГУР, Офісі, в спеціальних службах, хто працює заради повернення наших людей. Дякую ОАЕ за допомогу в цьому обміні. А головне, дякую нашим воїнам, які щотижня на фронті поповнюють для України обмінний фонд. Хоробрість та ефективність наших підрозділів на передовій – це в тому числі й можливість повертати наших людей додому. Будуть ще обміни.