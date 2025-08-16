ZELENSKY (TELEGRAM) * «RAPPORTO DEL COMANDANTE SUPREMO SYRSKIJ, SUCCESSI DIFENSIVI E RESISTENZA CONTRO LA RUSSIA A DONETSK»

14.41 - sabato 16 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il rapporto del Comandante Supremo Oleksandr Syrskij. Fronte, difesa delle posizioni, informazioni aggiornate sulle intenzioni e i movimenti dell’esercito russo. Difendiamo le nostre posizioni lungo tutta la linea del fronte e da due giorni consecutivi otteniamo successi in alcune zone estremamente difficili nella regione di Donetsk, nelle direzioni di Dobropillia e Pokrovska.

In particolare, voglio riconoscere le unità del 1° corpo della Guardia Nazionale ucraina “Azov”, le unità del 7° corpo delle truppe d’assalto e aviotrasportate, le unità della 38ª brigata di fanteria marina intitolata al hetman Petro Sahaidachnyj e le unità della nostra 93ª brigata meccanizzata separata “Cholodnyj Yar”.

Continua la distruzione degli occupanti che cercavano di infiltrarsi in profondità nelle nostre posizioni. Ci sono importanti rimpiazzi per il fondo di scambio per l’Ucraina da parte delle truppe russe. Il Comandante Supremo ha riferito anche sulle azioni delle nostre unità nelle regioni di Sumy, Kharkiv, e Zaporizhzhia. Ringrazio tutti i soldati per la loro resilienza.

Basandoci sulla situazione politico-diplomatica intorno all’Ucraina e conoscendo la slealtà della Russia, prevediamo che nei prossimi giorni l’esercito russo possa tentare di intensificare la pressione e gli attacchi contro le posizioni ucraine al fine di creare condizioni politiche più favorevoli per trattative con attori globali.

Stiamo registrando i movimenti e le preparazioni delle truppe russe. Naturalmente, contrasteremo – se necessario anche in modo asimmetrico. Ho chiesto al Comandante Supremo di parlare con i comandanti di combattimento. L’Ucraina ha bisogno di posizioni forti e di un’opposizione davvero significativa al nemico.

Ringrazio ogni nostro soldato, sergente e ufficiale che esegue compiti di combattimento e distrugge gli occupanti proprio come serve per la sicurezza dell’Ucraina.

Gloria all’Ucraina

Доповідь Головкома Олександра Сирського. Фронт, захист позицій, актуальна інформація про наміри та пересування російської армії. Захищаємо наші позиції по всій лінії фронту і вже другу добу поспіль маємо успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині – на напрямку Добропілля та Покровська.

Зокрема, хочу відзначити підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов», підрозділи 7-го корпусу десантно-штурмових військ, підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також підрозділи нашої 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Триває знищення окупантів, які намагалися просочуватись вглибину наших позицій. Є важливе поповнення обмінного фонду для України російськими військовими. Головком доповів також про дії наших підрозділів на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Вдячний усім воїнам за стійкість.

Засновуючись на політико-дипломатичній ситуації навколо України та знаючи підлість Росії, передбачаємо, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними субʼєктами. Фіксуємо пересування та приготування російських військ. Звісно, будемо протидіяти – якщо треба, то й асиметрично. Я попросив Головкома поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу.

Дякую кожному нашому солдату, сержанту та офіцеру, які виконують бойові завдання та знищують окупантів саме так, як потрібно для впевненості України.

Слава Україні!