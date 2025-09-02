ZELENSKY (TELEGRAM) * «RAPPORTO DAL NOSTRO ESERCITO, LA RUSSIA AUMENTA GLI ATTACCHI CON I DRONI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Rapporti dall’esercito dalla mattina. In particolare, dal comandante dell’Aeronautica Militare per l’abbattimento dei droni. I russi stanno diventando sempre più sfacciati: attaccano sempre più spesso l’Ucraina con decine di droni d’attacco durante il giorno.
Ieri sera c’erano 150 droni, la mattina – più di cinquanta, la sera – altre decine, e la maggior parte di essi sono “shahid”. In effetti, i gruppi di droni russi nei nostri cieli fanno da contorno alle dichiarazioni russe della Cina. La Russia si disinteressa di tutto ciò che il mondo sta facendo per porre fine alla guerra.
Ieri, i russi hanno letteralmente negato ciò che il Presidente Trump ha detto a proposito di una riunione di leader necessaria per porre fine alla guerra. In questi giorni, in Cina, Putin continua a raccontare le sue favole – come se non fosse lui il responsabile della guerra. Come se qualcuno lo ‘costringesse’ a combattere, a uccidere, a portare i bambini nei rifugi, a inviare migliaia di persone ad assaltare le nostre posizioni.
E ora vediamo un altro accumulo di forze russe in alcune parti del fronte. Tuttavia, non vuole forzare la pace. La Russia continua a colpire. Naturalmente, risponderemo a questo. Risponderemo anche in modo asimmetrico, in modo che la Russia possa sentire le conseguenze della sua impudenza.
Доповіді військових ще від ранку. Зокрема, від командувача Повітряних сил по збиттю дронів. Наглість росіян стає все більшою: вони все частіше вдень атакують Україну десятками ударних дронів.
У ніч на сьогодні було 150 дронів, ранок – ще більше пʼятдесяти, ввечері ще десятки, і більшість з них – «шахеди». Фактично групи російських дронів у нашому небі – акомпанемент російським заявам з Китаю. Відверта зневага Росії до всього, що світ робить заради припинення війни.
Вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив Президент Трамп – про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну. Цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки – начебто він у війні не винний. Наче його хтось завжди «примушує» – воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій.
І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче. Росія продовжує завдавати ударів. Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати в тому числі асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї наглості.