ZELENSKY (TELEGRAM) * «QUANTO ACCADUTO IN POLONIA È UNA PROVA, MOSCA STA TESTANDO L’OCCIDENTE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Rispondendo alle domande dei giornalisti, ho sottolineato che ciò che è accaduto in Polonia non è stato un incidente.
Si tratta di una prova, psicologicamente molto simile a ciò che la Russia ha fatto in precedenza con la Crimea.
All’epoca, la Russia usò degli “omini verdi”.
Oggi, i droni russi svolgono lo stesso ruolo mentre attraversano i confini.
La retorica è la stessa, il pericolo è lo stesso.
Ha parlato con i media dei preparativi dell’Ucraina per la Settimana di Alto Livello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
In quell’occasione si terranno due incontri speciali.
Il primo è la Piattaforma Internazionale della Crimea a livello di leader.
La Russia sta cercando di bloccarci, di impedirci di entrare in alcune sale e di metterci a tacere.
Dicono di non avere paura di questo argomento, ma in realtà stanno lavorando attivamente contro di esso.
Terremo questo vertice nonostante gli ostacoli.
In secondo luogo, insieme al Primo Ministro del Canada Mark Carney, terremo un evento di alto livello dedicato ai bambini ucraini rapiti dalla Russia.
Ci uniremo a molti leader.
