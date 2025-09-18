ZELENSKY (TELEGRAM) * «PUNTO DI CONTROLLO STRATEGICO UCRAINO NELLA REGIONE DI DONETSK, VERIFICA DELLE POSTAZIONI MILITARI»

14.58 - giovedì 18 settembre 2025

Un punto di controllo delle forze di assalto aereo ucraine nella regione di Donetsk.

Ho parlato con i comandanti delle truppe d’assalto aereo della difesa attiva di Pokrovsk e Myrnohrad e dei passi successivi, della formazione dei militari, dell’equipaggiamento delle truppe d’assalto aereo e delle unità d’assalto, e delle caratteristiche dell’esecuzione dei compiti, compresi quelli con i veicoli aerei senza pilota.

Ringrazio i nostri soldati per il loro servizio.

Stiamo facendo tutto il possibile per rafforzare le nostre forze e l’esercito e sostenere i nostri soldati per garantire la massima sicurezza del nostro Paese.

