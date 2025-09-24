ZELENSKY (TELEGRAM) * «PRIMO MINISTRO SPAGNOLO PEDRO SANCHEZ, CONFRONTO SULLA GUERRA IN CORSO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
Подякував за підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії та за всі зусилля задля реального миру.
Розповів про ситуацію на фронті й у мирному процесі.
Росія й далі відкидає мирні ініціативи, робить усе, щоб затягнути війну.
Прем’єр-міністр наголосив на важливості збереження єдності Європи та США, продовження роботи в межах коаліції охочих для наближення миру.
Ціную таку позицію.
Також говорили про перемовини щодо членства України у Євросоюзі.
Очікуємо на одночасне відкриття першого переговорного кластера найближчим часом разом із Молдовою.
Вдячний Прем’єр-міністру за готовність продовжувати політичну підтримку.