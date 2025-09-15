ZELENSKY (TELEGRAM) * «PREPARO LA SETTIMANA DIPLOMATICA ALL’ONU, COORDINO L’AZIONE CONTRO LA GUERRA RUSSA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Stiamo programmando una settimana attiva della nostra diplomazia all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ed è importante che questa settimana dia un impulso alla diplomazia.
Ora, una settimana prima dell’Assemblea Generale, il Presidente Trump sarà in Europa.
Il nostro lavoro con i leader europei è molto attivo, in modo da essere tutti coordinati e raggiungere realmente le decisioni per fare pressione sulla Russia – decisioni che dovranno essere prese comunque.
E se non c’è una risposta tangibile da parte del mondo al prolungamento della guerra da parte della Russia, se le sanzioni e le tariffe vengono rinviate, se l’esercito russo sta già volando impunemente con i droni in Polonia, Putin continuerà a percepire questo come un permesso di combattere.
Vorrei ringraziare i nostri partner che si trovano in una posizione forte, che stanno rispondendo piuttosto che aspettare.
Dobbiamo agire.
Ringrazio tutti coloro che sono con l’Ucraina!
Gloria all’Ucraina!
Плануємо активний тиждень нашої дипломатії на майданчику Генеральної Асамблеї ООН, важливо, щоб цей тиждень дав поштовх дипломатії.
Зараз, за тиждень до Генеральної Асамблеї, Президент Трамп буде у Європі.
Триває дуже активна наша робота з лідерами європейських країн, щоб ми були всі скоординовані і дійсно досягли рішень для тиску на Росію – рішень, які все одно доведеться ухвалювати.
І якщо на затягування війни Росією немає дійсно відчутної відповіді світу, якщо санкції і тарифи відкладаються, якщо російська армія безкарно запускає дрони вже й по Польщі, це Путін і надалі сприйматиме як дозвіл воювати.
Хочу подякувати партнерам, які на сильних позиціях, які реагують, а не чекають.
Діяти треба.
Дякую всім, хто з Україною!
Слава Україні!