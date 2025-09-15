Popular tags:
ZELENSKY (TELEGRAM) * «PREPARO LA SETTIMANA DIPLOMATICA ALL’ONU, COORDINO L’AZIONE CONTRO LA GUERRA RUSSA» (VIDEO)

18.41 - lunedì 15 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Stiamo programmando una settimana attiva della nostra diplomazia all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ed è importante che questa settimana dia un impulso alla diplomazia.

Ora, una settimana prima dell’Assemblea Generale, il Presidente Trump sarà in Europa.

Il nostro lavoro con i leader europei è molto attivo, in modo da essere tutti coordinati e raggiungere realmente le decisioni per fare pressione sulla Russia – decisioni che dovranno essere prese comunque.

E se non c’è una risposta tangibile da parte del mondo al prolungamento della guerra da parte della Russia, se le sanzioni e le tariffe vengono rinviate, se l’esercito russo sta già volando impunemente con i droni in Polonia, Putin continuerà a percepire questo come un permesso di combattere.

Vorrei ringraziare i nostri partner che si trovano in una posizione forte, che stanno rispondendo piuttosto che aspettare.

Dobbiamo agire.

Ringrazio tutti coloro che sono con l’Ucraina!

Gloria all’Ucraina!

///

Плануємо активний тиждень нашої дипломатії на майданчику Генеральної Асамблеї ООН, важливо, щоб цей тиждень дав поштовх дипломатії.

Зараз, за тиждень до Генеральної Асамблеї, Президент Трамп буде у Європі.

Триває дуже активна наша робота з лідерами європейських країн, щоб ми були всі скоординовані і дійсно досягли рішень для тиску на Росію – рішень, які все одно доведеться ухвалювати.

І якщо на затягування війни Росією немає дійсно відчутної відповіді світу, якщо санкції і тарифи відкладаються, якщо російська армія безкарно запускає дрони вже й по Польщі, це Путін і надалі сприйматиме як дозвіл воювати.

Хочу подякувати партнерам, які на сильних позиціях, які реагують, а не чекають.

Діяти треба.

Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!

