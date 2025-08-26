Popular tags: featured 20
ZELENSKY (TELEGRAM) * «PREPARATIVI INVERNALI E DIFESA, PRONTI A CONTINUARE LE OPERAZIONI MILITARI CON I PARTNER EUROPEI» (VIDEO)

18.06 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi ci sono stati rapporti militari.

Inoltre, Vasyl Malyuk, il capo del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina.

Le operazioni attive ucraine, le nostre operazioni difensive – continueremo tutto questo, il nemico non lascia altre opzioni.

Ancora un paio di cose.

Oggi abbiamo parlato con il Primo Ministro dell’Ucraina.

In particolare, abbiamo parlato dei preparativi per l’inverno – per la stagione del riscaldamento.

È molto importante aumentare la cooperazione con i nostri Paesi e partner europei – abbiamo buoni accordi con la Norvegia, e dobbiamo anche lavorare più attivamente con la Commissione Europea.

Ho appena tenuto una riunione con il team diplomatico – il Ministero degli Affari Esteri, l’Ufficio, tutti.

Stiamo preparando nuovi contatti con i leader dei nostri Paesi partner.

Ci aspettiamo che le prossime settimane siano molto attive.

Vorrei ringraziare tutti coloro che ci aiutano!

Gloria all’Ucraina!

///
Сьогодні були військові доповіді.

Також – Василь Малюк, голова Служби безпеки України.

Українські активні операції, захисні наші операції – будемо все це продовжувати, інших варіантів ворог не залишає.

Ще кілька речей.

Говорили сьогодні з Прем’єр-міністром України.

Зокрема, про підготовку до зими – до опалювального сезону.

Дуже важливо збільшити відповідну співпрацю з нашими європейськими країнами, партнерами – є хороші домовленості в нас із Норвегією, також потрібно більш активно працювати із Єврокомісією.

Щойно провів я нараду з дипломатичною командою – МЗС, Офіс, усі.

Готуємо нові контакти з лідерами країн-партнерів.

Очікуємо, що найближчі тижні будуть дуже активними.

Хочу подякувати всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!

