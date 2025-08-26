ZELENSKY (TELEGRAM) * «PREPARATIVI INVERNALI E DIFESA, PRONTI A CONTINUARE LE OPERAZIONI MILITARI CON I PARTNER EUROPEI» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Oggi ci sono stati rapporti militari.
Inoltre, Vasyl Malyuk, il capo del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina.
Le operazioni attive ucraine, le nostre operazioni difensive – continueremo tutto questo, il nemico non lascia altre opzioni.
Ancora un paio di cose.
Oggi abbiamo parlato con il Primo Ministro dell’Ucraina.
In particolare, abbiamo parlato dei preparativi per l’inverno – per la stagione del riscaldamento.
È molto importante aumentare la cooperazione con i nostri Paesi e partner europei – abbiamo buoni accordi con la Norvegia, e dobbiamo anche lavorare più attivamente con la Commissione Europea.
Ho appena tenuto una riunione con il team diplomatico – il Ministero degli Affari Esteri, l’Ufficio, tutti.
Stiamo preparando nuovi contatti con i leader dei nostri Paesi partner.
Ci aspettiamo che le prossime settimane siano molto attive.
Vorrei ringraziare tutti coloro che ci aiutano!
Gloria all’Ucraina!
Сьогодні були військові доповіді.
Також – Василь Малюк, голова Служби безпеки України.
Українські активні операції, захисні наші операції – будемо все це продовжувати, інших варіантів ворог не залишає.
Ще кілька речей.
Говорили сьогодні з Прем’єр-міністром України.
Зокрема, про підготовку до зими – до опалювального сезону.
Дуже важливо збільшити відповідну співпрацю з нашими європейськими країнами, партнерами – є хороші домовленості в нас із Норвегією, також потрібно більш активно працювати із Єврокомісією.
Щойно провів я нараду з дипломатичною командою – МЗС, Офіс, усі.
Готуємо нові контакти з лідерами країн-партнерів.
Очікуємо, що найближчі тижні будуть дуже активними.
Хочу подякувати всім, хто нам допомагає!
Слава Україні!