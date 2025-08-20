(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
L’Ucraina è un Paese di persone incredibili.
Intelligenti, forti, di talento. Vere e proprie leggende. Provengono da campi e generazioni diverse. Ma sono unite dalla cosa principale: ispirano, glorificano il nostro Paese nel mondo e fanno la storia di oggi.
È un grande onore per noi riconoscere queste persone con il premio statale National Legend of Ukraine.
Serge Lifar, Anatoliy Kryvolap, Vasyl Zinkevych, James Temerty, Liudmyla Monastyrska, Volodymyr Horbulin, Yaroslava Maguchikh, Andriy Semyankiv, Svyatoslav Vakarchuk.
E coloro i cui nomi non possiamo citare, ma grazie ai quali il nemico sente la forza dell’Ucraina e l’Operazione Ragnatela è diventata possibile.
Siamo orgogliosi di avere queste persone. Sono il nostro orgoglio comune e la prova che la forza dell’Ucraina risiede nel suo popolo.
Gloria a tutti coloro che creano la storia dello Stato: culturale, sportiva e, soprattutto, la storia della nostra indipendenza.
Gloria all’Ucraina!
Україна – це країна неймовірних людей.
Розумних, сильних, талановитих. Справжніх легенд. Із різних сфер і поколінь. Але їх об’єднує головне: вони надихають, прославляють нашу державу у світі й творять історію вже сьогодні.
Для нас велика честь відзначити саме таких людей державною нагородою «Національна легенда України».
Серж Лифар, Анатолій Криволап, Василь Зінкевич, Джеймс Темертей, Людмила Монастирська, Володимир Горбулін, Ярослава Магучіх, Андрій Сем’янків, Святослав Вакарчук.
І ті, чиї імена ми не можемо назвати, але саме завдяки кому ворог відчуває українську силу й стала можливою операція «Павутина».
Пишаємося, що в нас є такі люди. Наша спільна гордість і доказ того, що сила України – в людях.
Слава кожному й кожній, хто творить історію держави: культурну, спортивну та найголовнішу – історію нашої незалежності.
Слава Україні!