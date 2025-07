ZELENSKY (TELEGRAM) * «POTENZIATI I DRONI INTERCETTORI, GOVERNO E FORZE ARMATE COLLABORANO PER RAFFORZARE DIFESA E VITA CIVILE»

15.29 - lunedì 21 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Si è tenuta una riunione molto sostanziosa riguardo allo sviluppo, produzione e approvvigionamento di droni. Lavorano insieme rappresentanti del governo, del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa, delle Forze Armate dell’Ucraina e del team dell’Ufficio Presidenziale. Sono stati analizzati tutti i settori riguardanti i droni necessari, con un particolare accento sui droni intercettori. Sono stati presentati rapporti su ogni sviluppo realmente efficace, e si procederà a stipulare i contratti nella massima misura possibile. Domani i rappresentanti del governo dovranno prendere le decisioni pertinenti. Le quantità dichiarate di consegne di droni per le nostre Forze di Difesa dell’Ucraina assicureranno il rafforzamento della protezione delle nostre posizioni al fronte e una vita normale nelle città e nei villaggi. La responsabilità per l’esecuzione dei contratti è personale. Si sta lavorando anche sull’ampliamento delle nostre operazioni di attacchi a distanza. Ringrazio tutti coloro che aiutano.

///

Дуже змістовна нарада щодо розробок, виробництва та закупівель дронів. Працюють разом урядовці, РНБО, Збройні Сили України, команда Офісу. Проаналізували всі напрями щодо необхідних дронів, і особливий акцент 30на дронах-перехоплювачах. Були доповіді щодо кожної дійсно ефективної розробки, будемо максимально контрактувати. Завтра урядовці повинні ухвалити відповідні рішення. Заявлені обсяги постачання дронів для наших Сил оборони України забезпечать зміцнення захисту наших позицій на фронті та нормального життя в містах і селах. Відповідальність за виконання контрактів 30персональна. Працюємо також над масштабуванням наших дипстрайків. Дякую всім, хто допомагає.