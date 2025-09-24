ZELENSKY (TELEGRAM) * «POPOLI IN GUERRA, UN APPELLO ALLE NAZIONI UNITE PER RISOLVERE LE CRISI GLOBALI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Cosa possono aspettarsi il Sudan, la Somalia, la Palestina o altri popoli in guerra dalle Nazioni Unite e dal sistema globale? Per decenni, non sono state altro che dichiarazioni. E anche quello che sta accadendo a Gaza rimane senza una soluzione.
Anche ora, dopo tutti i cambiamenti, la Siria è ancora costretta a chiedere al mondo di alleggerire le sanzioni che stanno strangolando la sua economia.
La Russia ha rapito migliaia di bambini ucraini. E noi abbiamo restituito alcuni di loro. Ma quanto tempo ci vorrà per riportarli tutti a casa?
Guardate Israele. Sono passati quasi due anni e gli ostaggi non sono stati rilasciati. Devono essere rilasciati.
Nel corso degli anni, non ci sono state risposte reali ad altre minacce, come le armi chimiche e la fame usata come arma.
L’anno scorso, in occasione di questa Assemblea, ho avvertito il mondo del rischio di disastri da radiazioni, soprattutto a causa dell’occupazione russa della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ma non è cambiato nulla.
Anche l’appartenenza a un’alleanza militare a lungo termine non garantisce automaticamente la sicurezza. Recentemente, 19 droni convenzionali russi hanno violato lo spazio aereo polacco. Solo 4 di essi sono stati abbattuti.
L’Estonia è stata costretta a convocare una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a causa dell’intrusione di jet da combattimento russi nel suo spazio aereo.
La Moldavia si sta difendendo – di nuovo – dalle interferenze russe. Stiamo aiutando la Moldavia. La Russia sta cercando di fare alla Moldavia ciò che l’Iran ha fatto in passato al Libano.
È importante ricordare come il mondo abbia trascurato di aiutare la Georgia dopo l’attacco della Russia e come il momento sia stato perso con la Bielorussia. Ora la Moldavia non deve essere persa. Per l’Europa, mantenere la stabilità in Moldavia non è costoso, ma il costo di non farlo sarà molto più alto. Ecco perché l’UE deve aiutare la Moldavia ora – con finanziamenti e sostegno energetico, non solo con parole o gesti politici.
La Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dovrebbero funzionare ovunque. Ma i talebani in Afghanistan stanno riportando l’intero Paese nell’era oscura. In alcuni Paesi dell’America Latina, i cartelli sono più forti dei governi.
Tutto questo dimostra il collasso del diritto internazionale e la debolezza delle istituzioni internazionali. Questo significa che stiamo parlando di un aumento delle armi. Le armi decidono chi sopravviverà.
I fatti sono semplici: fermare questa guerra ora – e la corsa agli armamenti globale che ne consegue – è più economico che tutti nel mondo costruiscano asili sotterranei o difese per le infrastrutture critiche in futuro.
Fermare Putin ora è più economico che cercare di proteggere ogni porto e ogni nave negli oceani del mondo dai terroristi con i droni marittimi. Fermare la Russia ora è più economico che indovinare chi sarà il primo a costruire un semplice drone in grado di trasportare un carico nucleare.\n\nQuindi dobbiamo usare tutto ciò che abbiamo – insieme – per far smettere l’aggressore.
Solo così avremo una reale possibilità che questa corsa agli armamenti non finisca in un disastro per tutti noi. Se questo richiede l’uso di armi, se questo richiede pressione sulla Russia, allora bisogna farlo. E deve essere fatto ora. Altrimenti, Putin continuerà a espandere e approfondire la guerra.
L’Ucraina è solo l’inizio. I droni russi stanno già sorvolando l’Europa. Le operazioni russe si stanno già diffondendo in diversi Paesi. Putin vuole continuare questa guerra espandendola. E ora nessuno può sentirsi al sicuro. Abbiamo avuto un buon incontro con il Presidente Trump. Ho parlato anche con molti altri leader. E insieme possiamo fare la differenza. Naturalmente, stiamo facendo tutto il possibile per garantire che l’Europa ci aiuti davvero.
Naturalmente, contiamo sugli Stati Uniti. Apprezzo il sostegno che riceviamo. Sì, molto dipende dal G7 e dal G20. Ma in ultima analisi, la pace dipende da tutti noi – le Nazioni Unite. Quindi non resti in silenzio mentre la Russia continua a prolungare questa guerra – parli e la condanni. Si unisca a noi per difendere le vite umane, la legge e l’ordine internazionale. La gente aspetta l’azione.
Чого можуть очікувати від ООН та глобальної системи Судан, Сомалі, Палестина чи інші народи, що проходять через війну? Упродовж десятиліть – лише заяви. І навіть те, що відбувається в Газі, залишається без виходу.
Навіть зараз, після всіх змін, Сирія й досі змушена звертатися до світу з проханням послабити санкції, які душать її економіку.
Росія викрала тисячі українських дітей. І декого з них ми повернули. Але скільки часу знадобиться, щоб повернути додому всіх?
Подивіться на Ізраїль. Минуло майже два роки, а заручники й досі не звільнені. Їх треба звільнити.
Впродовж років не було реальних відповідей на інші загрози – хімічну зброю та голод, що використовується як зброя.
Торік на цій Асамблеї я попереджав світ про ризик радіаційних катастроф, особливо через російську окупацію Запорізької атомної електростанції. Але нічого не змінилося.
Навіть членство в багаторічному військовому альянсі не гарантує безпеки автоматично. Недавно 19 звичайних російських дронів порушили повітряний простір Польщі. Лише 4 з них були збиті.
Естонія була змушена скликати засідання Ради Безпеки ООН через вторгнення російських винищувачів у її повітряний простір.
Молдова захищається – знову – від втручання Росії. Ми допомагаємо Молдові. Росія намагається зробити з Молдовою те, що колись зробив Іран з Ліваном.
Важливо пам’ятати, як світ знехтував необхідністю допомогти Грузії після нападу Росії і як було втрачено момент із Білоруссю. Тепер Молдова не повинна бути втрачена. Для Європи підтримка стабільності в Молдові не коштує дорого, але якщо цього не зробити, ціна буде набагато вищою. Ось чому Євросоюз повинен допомогти Молдові зараз – фінансуванням та енергетичною підтримкою, а не лише словами чи політичними жестами.
Статут ООН і Загальна декларація прав людини мають працювати скрізь. Але Талібан в Афганістані заганяє цілу країну назад у темні віки. Картелі в деяких країнах Латинської Америки сильніші за уряди.
Це все свідчить про крах міжнародного права та слабкість міжнародних інституцій. А отже, йдеться про нарощування озброєнь. Зброя вирішує, хто виживе.
Факти прості: зупинити цю війну зараз – а разом із нею й глобальну гонку озброєнь – дешевше, ніж усім у світі будувати підземні дитячі садки чи захисні споруди для критичної інфраструктури в майбутньому.
Зупинити Путіна зараз дешевше, ніж намагатися захистити кожен порт і кожне судно у світовому океані від терористів з морськими дронами.
Зупинити Росію зараз дешевше, ніж гадати, хто першим створить простий дрон, здатний нести ядерний заряд.
Отже, ми маємо використати все, що в нас є, – разом, – щоб змусити агресора зупинитися.
І тільки тоді в нас буде реальний шанс, що ця гонка озброєнь не закінчиться катастрофою для всіх нас.
Якщо для цього потрібно застосувати зброю, якщо для цього потрібен тиск на Росію, то це необхідно зробити.
І це необхідно зробити зараз.
Інакше Путін продовжуватиме розширювати й поглиблювати війну.
Україна – це тільки початок.
Російські дрони вже літають над Європою.
Російські операції вже ширяться різними країнами.
Путін хоче продовжувати цю війну, розширюючи її.
І зараз ніхто не може почуватися в безпеці.
У нас була хороша зустріч із Президентом Трампом.
Я також говорив із багатьма іншими лідерами.
І разом ми можемо багато що змінити.
Звісно, ми робимо все, щоб Європа реально допомагала.
Звісно, ми розраховуємо на США.
Я ціную підтримку, яку ми отримуємо.
Так, багато що залежить від Групи семи і Групи двадцяти.
Але, зрештою, мир залежить від усіх нас – від Об’єднаних націй.
Тож не мовчіть, поки Росія продовжує затягувати цю війну – висловлюйтесь і засуджуйте її.
Приєднуйтесь до нас у захисті життя та міжнародного права та порядку.
Люди чекають на дії.