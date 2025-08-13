ZELENSKY (TELEGRAM) * «PIÙ DI 30 CONSULTAZIONI GLOBALI SULL’UCRAINA, URGENTE FARE PRESSIONE SULLA RUSSIA PER UNA PACE ONESTA» (VIDEO)

16.15 - mercoledì 13 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

In questi giorni si sono svolte più di 30 conversazioni e consultazioni con partner. Diverse parti del mondo, diverse visioni, ma posizioni comuni. Bisogna porre fine a questa guerra. Bisogna fare pressione sulla Russia per una pace onesta. Bisogna apprendere dall’esperienza dell’Ucraina e dei nostri partner per evitare inganni da parte della Russia. Attualmente non c’è alcun segno che i russi si stiano preparando a porre fine alla guerra. I nostri sforzi coordinati e i passi comuni – dell’Ucraina, degli Stati Uniti, dell’Europa, di tutti i paesi che vogliono la pace – possono sicuramente costringere la Russia alla pace. Grazie a tutti coloro che stanno aiutando!

///

Цими днями відбулося більш ніж 30 розмов та консультацій із партнерами. Різні частини світу, різні бачення, але спільні позиції. Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку Росії. Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. Наші скоординовані зусилля та спільні кроки – України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, – точно можуть примусити Росію до миру. Дякую всім, хто допомагає!