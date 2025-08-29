ZELENSKY (TELEGRAM) * «ONORIAMO I CADUTI, DIFENSORI DELL’UCRAINA DAL 2014»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Ogni anno, il 29 agosto, onoriamo la memoria di tutti i nostri soldati caduti – i difensori dell’Ucraina che sono morti in battaglia per il bene del nostro Paese, la nostra Ucraina indipendente.
Questa battaglia per il diritto alla vita dell’Ucraina va avanti dal 2014.
Dal 2022, gli ucraini si sono difesi in una guerra a tutto campo.
Si tratta di un percorso di coraggio estremamente lungo e difficile.
E non dimentichiamo chi tiene in vita l’Ucraina.
Gloria eterna a tutti coloro che si sono alzati per difendere l’Ucraina!
Memoria eterna a tutti coloro che sono morti combattendo per l’Ucraina!
Gloria all’Ucraina!
Щороку 29 серпня ми вшановуємо памʼять усіх наших полеглих воїнів – захисників і захисниць України, які загинули в боях заради нашої держави, нашої незалежної України.
Від 2014 року триває ця битва за право України жити.
Від 2022 року українці захищаються в повномасштабній війні.
Це надзвичайно довгий та складний шлях хоробрості.
І ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається.
Вічна слава всім, хто став на захист України!
Вічна памʼять кожному, хто загинув у боротьбі заради України!
Слава Україні!