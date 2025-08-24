Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

ZELENSKY * (TELEGRAM) : «OMAGGIO AI CADUTI, MEMORIA E GRATITUDINE PER I DIFENSORI DELL’UCRAINA» (VIDEO)

13.51 - domenica 24 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Un luogo di memoria e di grande rispetto.

Ecco i nomi di coloro che hanno dato la vita per la nostra indipendenza e libertà.

Oggi, insieme alla First Lady Olena Zelenska e al Primo Ministro del Canada Mark Carney, abbiamo onorato i difensori caduti dell’Ucraina presso il Muro della Memoria.

Conserviamo il ricordo di ognuno di loro.

Onoriamo la loro impresa e tutto ciò che hanno fatto per mantenere viva l’Ucraina.

Eterna gratitudine e gloria agli eroi.

Місце пам’яті й великої шани.

Тут імена тих, хто віддав життя за нашу незалежність, волю.

Сьогодні разом із першою леді Оленою Зеленською й Прем’єр-міністром Канади Марком Карні біля Стіни пам’яті вшанували полеглих захисників і захисниць України.

Бережемо пам’ять про кожного й кожну.

Шануємо подвиг і все, що вони зробили для того, щоб Україна жила.

Вічна вдячність і слава героям.

