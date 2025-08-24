ZELENSKY * (TELEGRAM) : «OMAGGIO AI CADUTI, MEMORIA E GRATITUDINE PER I DIFENSORI DELL’UCRAINA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Un luogo di memoria e di grande rispetto.
Ecco i nomi di coloro che hanno dato la vita per la nostra indipendenza e libertà.
Oggi, insieme alla First Lady Olena Zelenska e al Primo Ministro del Canada Mark Carney, abbiamo onorato i difensori caduti dell’Ucraina presso il Muro della Memoria.
Conserviamo il ricordo di ognuno di loro.
Onoriamo la loro impresa e tutto ciò che hanno fatto per mantenere viva l’Ucraina.
Eterna gratitudine e gloria agli eroi.
Місце пам’яті й великої шани.
Тут імена тих, хто віддав життя за нашу незалежність, волю.
Сьогодні разом із першою леді Оленою Зеленською й Прем’єр-міністром Канади Марком Карні біля Стіни пам’яті вшанували полеглих захисників і захисниць України.
Бережемо пам’ять про кожного й кожну.
Шануємо подвиг і все, що вони зробили для того, щоб Україна жила.
Вічна вдячність і слава героям.