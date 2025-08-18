ZELENSKY (TELEGRAM) * «OGGI PER LA PACE SARÒ A WASHINGTON, INCONTRERÒ TRUMP ASSIEME AI LEADER EUROPEI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Sono già arrivato a Washington. Domani avrò un incontro con il Presidente Trump. Lo stesso giorno parlerò con i leader europei. Sono grato al Presidente degli Stati Uniti per l’invito. Tutti noi desideriamo ugualmente porre fine rapidamente e in modo affidabile a questa guerra. La pace deve essere duratura. Non come accadde anni fa, quando l’Ucraina fu costretta a cedere la Crimea e una parte del nostro Est, una parte del Donbass, e Putin utilizzò questo solo come trampolino per un nuovo attacco. O quando all’Ucraina furono date le cosiddette “garanzie di sicurezza” nel 1994, ma queste non funzionarono. Naturalmente, non si doveva cedere la Crimea allora, così come dopo il 2022 gli ucraini non hanno ceduto Kiev, Odessa, Kharkiv. Gli ucraini combattono per la loro terra, per la loro indipendenza. Attualmente i nostri soldati stanno ottenendo successi nel Donetsk e nella regione di Sumy. Sono certo che difenderemo l’Ucraina, garantiremo la sicurezza in modo efficace, e il nostro popolo sarà sempre grato al Presidente Trump, a tutti in America, a ogni partner, per il sostegno e l’aiuto inestimabile. La Russia deve porre fine a questa guerra che lei stessa ha iniziato. E io spero che la nostra forza comune con l’America, con i nostri amici europei, costringerà la Russia a una vera pace. Grazie
Уже прибув у Вашингтон. Завтра зустріч із Президентом Трампом. Завтра ж говоритимемо з європейськими лідерами. Вдячний Президенту США за запрошення. Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто «безпекові гарантії» у 1994 році, але це не спрацювало. Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків. Українці борються за свою землю, за свою незалежність. Зараз у наших воїнів є успіхи на Донеччині та Сумщині. Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний Президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру. Дякую!