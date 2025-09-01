ZELENSKY (TELEGRAM) * «OGGI IN UCRAINA INIZIA L’ANNO SCOLASTICO, I BAMBINI APPRENDONO NONOSTANTE LA GUERRA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Oggi in Ucraina è iniziato un nuovo anno scolastico.
Milioni di bambini impareranno offline e online.
E la prima campanella è sempre speciale: è l’inizio di nuove conoscenze, nuovi sogni e nuove conquiste.
Oggi ho condiviso questa atmosfera con gli alunni di una scuola della regione di Kiev.
Ho parlato con bambini e insegnanti.
La scuola ha tutto ciò che serve per un apprendimento sicuro, confortevole e interessante.
Si sono anche occupati dell’accesso senza barriere.
Questo è molto importante.
È così che dobbiamo sostenere i nostri figli, aiutarli e creare le condizioni in cui vogliono imparare, svilupparsi e sognare in grande.
Sono grato a tutti coloro che lavorano in questo modo.
Ognuno di voi nel campo dell’istruzione.
///
Сьогодні в Україні розпочався новий навчальний рік.
Мільйони дітей здобуватимуть знання офлайн і онлайн.
І перший дзвоник завжди особливий: це початок нових знань, нових мрій і нових досягнень.
Сьогодні разом зі школярами однієї із шкіл на Київщині розділив цю атмосферу.
Поспілкувався з дітьми, вчителями.
У школі є все для безпечного, комфортного й цікавого навчання.
Тут подбали і про безбар’єрність.
Це дуже важливо.
Саме так маємо підтримувати наших дітей, допомагати їм і створювати умови, в яких діти хочуть вчитися, розвиватися та мріють про велике.
Дякую всім, хто працює саме так.
Кожному й кожній у сфері освіти.