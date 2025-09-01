Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «OGGI IN UCRAINA INIZIA L’ANNO SCOLASTICO, I BAMBINI APPRENDONO NONOSTANTE LA GUERRA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.12 - lunedì 1 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi in Ucraina è iniziato un nuovo anno scolastico.

Milioni di bambini impareranno offline e online.

E la prima campanella è sempre speciale: è l’inizio di nuove conoscenze, nuovi sogni e nuove conquiste.

Oggi ho condiviso questa atmosfera con gli alunni di una scuola della regione di Kiev.

Ho parlato con bambini e insegnanti.

La scuola ha tutto ciò che serve per un apprendimento sicuro, confortevole e interessante.

Si sono anche occupati dell’accesso senza barriere.

Questo è molto importante.

È così che dobbiamo sostenere i nostri figli, aiutarli e creare le condizioni in cui vogliono imparare, svilupparsi e sognare in grande.

Sono grato a tutti coloro che lavorano in questo modo.

Ognuno di voi nel campo dell’istruzione.

///
Сьогодні в Україні розпочався новий навчальний рік.

Мільйони дітей здобуватимуть знання офлайн і онлайн.

І перший дзвоник завжди особливий: це початок нових знань, нових мрій і нових досягнень.

Сьогодні разом зі школярами однієї із шкіл на Київщині розділив цю атмосферу.

Поспілкувався з дітьми, вчителями.

У школі є все для безпечного, комфортного й цікавого навчання.

Тут подбали і про безбар’єрність.

Це дуже важливо.

Саме так маємо підтримувати наших дітей, допомагати їм і створювати умови, в яких діти хочуть вчитися, розвиватися та мріють про велике.

Дякую всім, хто працює саме так.

Кожному й кожній у сфері освіти.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.