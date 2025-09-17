ZELENSKY (TELEGRAM) * «OGGI HO PREMIATO I NOSTRI DIPENDENTI CON RICONOSCIMENTI STATALI, PER EMERGENZA DELL’UCRAINA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Oggi ho premiato i nostri dipendenti e un dipendente del Servizio statale di emergenza dell’Ucraina con riconoscimenti statali.
Migliaia di vite ucraine sono state salvate grazie al suo lavoro. Migliaia di infrastrutture ucraine sono state preservate grazie alla sua efficienza e professionalità. Possiamo solo essere orgogliosi dei vostri cuori coraggiosi e del vostro servizio – di tutti i nostri soccorritori ucraini.
Ringrazio ognuno di voi, la cui vocazione è salvare vite umane. Gloria a tutti coloro che proteggono il nostro Paese e il nostro popolo. Gloria all’Ucraina!
Сьогодні відзначив державними нагородами наших працівників і працівницю ДСНС України.
Тисячі українських життів врятовані завдяки вашій роботі. Тисячі об’єктів української інфраструктури збережені завдяки вашій оперативності та професійності. Ми можемо тільки пишатися вашими хоробрими серцями та вашою службою – усіх наших українських рятувальників.
Дякую кожному й кожній, чиє покликання – рятувати життя. Слава всім, хто захищає нашу державу та людей. Слава Україні!