ZELENSKY (TELEGRAM) * «OGGI CELEBRIAMO LA GIORNATA DELLE TRUPPE CARRISTE, ONORANDO IL CORAGGIO MILITARE UCRAINO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Oggi celebriamo la Giornata delle truppe carriste.
Ringraziamo tutti coloro che si sono dedicati a questo servizio.
Essere un carrista significa lavorare quotidianamente in un’area rischiosa, in condizioni difficili, lavoro di squadra, precisione, resistenza e grande responsabilità.
I nostri equipaggi di carri armati si recano nei punti più caldi, coprono la fanteria, sparano alle posizioni nemiche e salvano la vita dei loro compagni.
Ringraziamo ogni equipaggio di carri armati per il loro coraggio e la loro professionalità.
Che la memoria di tutti coloro che hanno dato la vita per difendere la libertà dell’Ucraina sia eterna.
Gloria ai carristi!
Gloria all’Ucraina!
Foto: la 21esima Brigata Meccanizzata Separata, la 24esima Brigata Meccanizzata Separata intitolata a Re Danylo, la 28esima Brigata Meccanizzata Separata intitolata ai Cavalieri della Campagna d’Inverno, la 33esima Brigata Meccanizzata Separata, la 153esima Brigata Meccanizzata Separata e l’unità di comunicazione del Comando Sud.
///
Сьогодні відзначаємо День танкових військ.
Дякуємо всім, хто присвятив себе цій службі.
Бути танкістом – це щоденна робота в зоні ризику, у складних умовах, це командна взаємодія, точність, витримка й велика відповідальність.
Наші танкові екіпажі заходять у найгарячіші точки, прикривають піхоту, ведуть вогонь по позиціях ворога й рятують життя побратимів.
Дякуємо кожному танкісту за відвагу та професіоналізм.
Світла пам’ять усім, хто віддав життя, захищаючи свободу України.
Слава воїнам-танкістам!
Слава Україні!
Фото: 21-ша ОМБр, 24-та ОМБр імені короля Данила, 28-ма ОМБр ім. Лицарів Зимового походу, 33-тя ОМБр, 153-тя ОМБр, комунікаційний підрозділ ОК «Південь».