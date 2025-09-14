Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «OGGI CELEBRIAMO LA GIORNATA DELLE TRUPPE CARRISTE, ONORANDO IL CORAGGIO MILITARE UCRAINO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
08.40 - domenica 14 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi celebriamo la Giornata delle truppe carriste.

Ringraziamo tutti coloro che si sono dedicati a questo servizio.

Essere un carrista significa lavorare quotidianamente in un’area rischiosa, in condizioni difficili, lavoro di squadra, precisione, resistenza e grande responsabilità.

I nostri equipaggi di carri armati si recano nei punti più caldi, coprono la fanteria, sparano alle posizioni nemiche e salvano la vita dei loro compagni.

Ringraziamo ogni equipaggio di carri armati per il loro coraggio e la loro professionalità.

Che la memoria di tutti coloro che hanno dato la vita per difendere la libertà dell’Ucraina sia eterna.

Gloria ai carristi!

Gloria all’Ucraina!

Foto: la 21esima Brigata Meccanizzata Separata, la 24esima Brigata Meccanizzata Separata intitolata a Re Danylo, la 28esima Brigata Meccanizzata Separata intitolata ai Cavalieri della Campagna d’Inverno, la 33esima Brigata Meccanizzata Separata, la 153esima Brigata Meccanizzata Separata e l’unità di comunicazione del Comando Sud.

///

Сьогодні відзначаємо День танкових військ.

Дякуємо всім, хто присвятив себе цій службі.

Бути танкістом – це щоденна робота в зоні ризику, у складних умовах, це командна взаємодія, точність, витримка й велика відповідальність.

Наші танкові екіпажі заходять у найгарячіші точки, прикривають піхоту, ведуть вогонь по позиціях ворога й рятують життя побратимів.

Дякуємо кожному танкісту за відвагу та професіоналізм.

Світла пам’ять усім, хто віддав життя, захищаючи свободу України.

Слава воїнам-танкістам!

Слава Україні!

Фото: 21-ша ОМБр, 24-та ОМБр імені короля Данила, 28-ма ОМБр ім. Лицарів Зимового походу, 33-тя ОМБр, 153-тя ОМБр, комунікаційний підрозділ ОК «Південь».

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.