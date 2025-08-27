ZELENSKY (TELEGRAM) * «NOMINO OLGA STEFANISHYNA AMBASCIATRICE NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, RINGRAZIO OKSANA MARKAROVA PER IL LAVORO SVOLTO»

18.53 - mercoledì 27 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Ho appena parlato con Olga Stefanishyna, il nuovo Ambasciatore dell’Ucraina negli Stati Uniti d’America.

Le procedure formali sono state completate – oggi ho firmato il decreto di nomina dell’Ambasciatore.

Ho identificato i compiti chiave per aggiornare il lavoro della nostra ambasciata e, soprattutto, per attuare pienamente tutti gli accordi con Washington – i nostri accordi con il Presidente Trump, e soprattutto nel settore della difesa.

Per molti versi, la sicurezza a lungo termine dell’Ucraina dipende dalle relazioni con gli Stati Uniti.

Ci sono due proposte ucraine sul tavolo, e sono proposte forti.

Si tratta di un accordo sulle armi per l’Ucraina e di un accordo sui droni moderni per gli Stati Uniti.

E non vediamo l’ora di avanzare rapidamente nelle nostre relazioni.

Sono grato a Oksana Markarova.

Oksana ha rappresentato l’Ucraina a Washington durante tutti questi anni di guerra totale – una missione molto difficile.

E l’Ucraina è sempre stata ascoltata negli Stati Uniti.

Voglio ringraziarla per questo lavoro.

Abbiamo già parlato di un’ulteriore collaborazione e ho proposto a Oksana Markarova di continuare a far parte del team e a lavorare per l’Ucraina.

///

Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною – тепер уже новим Послом України в Сполучених Штатах Америки.

Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення Посла.

Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з Президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері.

Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України.

На столі – дві українські пропозиції, це сильні пропозиції.

Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів.

І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах.

Я вдячний Оксані Маркаровій.

Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни – дуже складна місія.

І Україну завжди чули в Сполучених Штатах.

Я хочу подякувати за цю роботу.

Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді – працювати заради України.