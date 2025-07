ZELENSKY (TELEGRAM) * «NOMINATA STEFANISHINA SPECIALE RAPPRESENTANTE PER LA COOPERAZIONE CON GLI USA, MANTIENE I RAPPORTI PER DIVENTARE AMBASCIATRICE»

12.24 - giovedì 17 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente ha firmato un decreto per nominare Olga Stefanishina rappresentante speciale del presidente dell’Ucraina per lo sviluppo della cooperazione con gli Stati Uniti d’America. In questo ruolo, Olga lavorerà per mantenere il ritmo nelle relazioni con l’America mentre si svolgono tutte le procedure necessarie per l’approvazione della sua candidatura a ambasciatrice dell’Ucraina negli Stati Uniti.

Sono grato a Olga per il suo lavoro nel campo dell’integrazione europea e euro-atlantica. È un lavoro di successo. Molto è stato raggiunto. In pochi anni abbiamo percorso con l’Unione Europea un cammino di avvicinamento maggiore rispetto a diversi decenni precedenti. Olga ha anche partecipato ai negoziati con gli Stati Uniti su un nuovo formato per la nostra cooperazione economica e la creazione di un Fondo di investimento ucraino-americano per la ricostruzione. Continueremo a lavorare con l’America proprio su questa base, aggiungendo contenuti economici reciprocamente vantaggiosi alla nostra interazione politica e diplomatica.

///

Підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах.

Я вдячний Ользі за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції. Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть. Також Ольга брала участь у перемовинах із США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії.