ZELENSKY (TELEGRAM) * «NELLA REGIONE DI KIEV SI PRODUCE TECNOLOGIA PER LA DIFESA UCRAINA, OLTRE L’80% DELLA PRODUZIONE SUPPORTA LA SICUREZZA NAZIONALE» (VIDEO)

15.13 - martedì 29 luglio 2025

Oggi nella regione di Kiev, in un’azienda che rende intelligente l’arma ucraina, ho incontrato il team che produce l’elettronica e i componenti sensibili per i nostri razzi, droni e dispositivi di comunicazione protetta. In questo luogo hanno rapidamente avviato la produzione di unità di controllo e di altri componenti essenziali. Più dell’80% della produzione è dedicata alla nostra difesa. Ringrazio tutto il team per il vostro lavoro che produce risultati per la nostra protezione. Voi rafforzate la capacità difensiva dell’Ucraina, e questo è importante.

Сьогодні на Київщині, на підприємстві, де українську зброю роблять розумною. Зустрівся з командою, яка виготовляє електроніку та чутливі компоненти для наших ракет, дронів, засобів захищеного звʼязку. Дуже швидко тут освоїли виробництво блоків керування та інших важливих комплектуючих. Понад 80 % виробництва працюють на нашу оборону.

Дякую всій команді за вашу роботу, яка дає результати для нашого захисту. Ви посилюєте обороноздатність України, і це важливо.