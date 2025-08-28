ZELENSKY (TELEGRAM) * «MISSILI RUSSI SU KIEV (OTTO VITTIME TRA CUI UN BAMBINO), SERVE UNA RISPOSTA GLOBALE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Le macerie di un normale edificio residenziale dopo un attacco russo vengono sgomberate a Kiev.
Un altro attacco massiccio contro le nostre città e comunità.
Altre uccisioni.
Purtroppo, almeno otto persone sono state uccise.
Una di queste è un bambino.
Le mie condoglianze a tutte le famiglie e agli amici.
Le persone potrebbero essere ancora sotto le macerie.
Decine di persone sono ferite.
Questi missili e droni d’attacco russi di oggi sono una chiara risposta a tutti coloro che in tutto il mondo hanno chiesto un cessate il fuoco e una vera diplomazia per settimane e mesi.
La Russia sceglie la balistica invece del tavolo dei negoziati.
Sceglie di continuare a uccidere piuttosto che porre fine alla guerra.
E questo significa che la Russia non ha ancora paura delle conseguenze.
La Russia sta ancora approfittando del fatto che almeno una parte del mondo chiude gli occhi sui bambini uccisi e cerca scuse per Putin.
Stiamo aspettando la reazione della Cina a quanto sta accadendo.
La Cina ha ripetutamente chiesto di non espandere la guerra e di cessare il fuoco.
Questo non sta accadendo a causa della Russia.
Stiamo aspettando la reazione dell’Ungheria.
La morte di bambini dovrebbe suscitare più emozioni di qualsiasi altra cosa.
Ci aspettiamo una reazione da parte di tutti coloro che nel mondo hanno invocato la pace, ma che ora sono più propensi a rimanere in silenzio che a prendere posizioni di principio.
Ed è sicuramente tempo di nuove sanzioni severe contro la Russia per tutto ciò che fa.
Tutte le scadenze sono già state mancate e decine di opportunità di diplomazia sono state rovinate.
La Russia deve sentirsi responsabile di ogni attacco, di ogni giorno di questa guerra.
Memoria eterna a tutte le vittime della Russia!
///
Зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару.
Черговий масований удар проти наших міст та громад.
Знову вбивства.
Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих.
Серед них одна дитина.
Мої співчуття всім рідним та близьким.
Люди досі можуть бути під завалами.
Десятки поранених.
Ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії.
Росія обирає балістику, а не стіл перемовин.
Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну.
І це означає, що Росія досі не боїться наслідків.
Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна.
Ми очікуємо реакцію Китаю на те, що відбувається.
Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню.
Цього немає через Росію.
Ми очікуємо на реакцію Угорщини.
Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що.
Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції.
І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії за все, що вона робить.
Вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії.
Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни.
Вічна памʼять усім жертвам Росії!