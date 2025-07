ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA TORNA A CASA CON IL NONO SCAMBIO DI PRIGIONIERI, 1.000 DIFENSORI SALVATI SECONDO GLI ACCORDI DI ISTANBUL»

21.58 - mercoledì 23 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Oggi si è svolto il nono scambio di prigionieri previsto dagli accordi di Istanbul. A casa tornano i difensori gravemente malati e feriti. Possiamo ora parlare dei dettagli: in tutti i turni degli accordi di Istanbul sono stati liberati oltre 1000 nostri connazionali. Per mille famiglie è una gioia riabbracciare i loro cari. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo risultato. I soldati che tornano oggi hanno difeso l’Ucraina su diversi fronti. Un numero consistente è stato prigioniero per più di tre anni. Tutti riceveranno il supporto necessario e assistenza medica. È importante che gli scambi continuino e che le nostre persone tornino a casa. Ringrazio tutti coloro che proseguono questo lavoro essenziale. Riportare tutti i nostri connazionali è una priorità per lo Stato. Continueremo tutti gli sforzi affinché tutti possano tornare dalla prigionia.

Сьогодні відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював.

Воїни, що повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу.

Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому. Дякую всім, хто продовжує цю надважливу роботу. Повернути всіх наших – це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі.

