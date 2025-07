ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA SUBISCE ATTACCHI RUSSI CON DRONI SHAHED, LA DIFESA AEREA RISPONDE CON SUCCESSO MA LE VITTIME CI SONO» (VIDEO)

20.02 - sabato 12 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Durante la giornata sono continuati i lavori in diverse regioni del nostro paese, da Kharkiv a Leopoli, dopo gli attacchi russi. I russi continuano a utilizzare questa loro specifica tattica di terrore contro il nostro paese, infliggendo colpi concentrati in una o nell’altra città, in una o nell’altra nostra regione. La quantità di questi attacchi cercano di mantenerla a circa 300 droni Shahed.

Nella notte tra venerdì e sabato ci sono stati 339 droni Shahed. Già verso sera oggi di nuovo allarmi aerei, di nuovo droni Shahed nel cielo. Gran parte di questi viene abbattuta dai nostri soldati. Ma purtroppo non tutti.

Inoltre, l’esercito russo continua a utilizzare anche centinaia di droni speciali imitatori di Shahed in ogni attacco. Il compito di questi droni è sovraccaricare la difesa aerea e complicare l’abbattimento degli Shahed. Questo è il loro terrorismo consapevole e vile.

Purtroppo nella scorsa notte ci sono stati morti a causa dell’attacco russo. Due persone sono morte a Chernivtsi. Le mie condoglianze ai familiari e agli amici. Altre decine di persone sono rimaste ferite a Chernivtsi, così come nella regione di Leopoli e a Kharkiv. Tutti stanno ricevendo l’assistenza necessaria. Ci sono danni anche nella regione di Volinia.

Stiamo facendo tutto il possibile affinché l’Ucraina riceva il maggior numero possibile di mezzi per abbattere droni e razzi. Stiamo avvicinando un accordo, e sarà un accordo multilivello, su nuovi sistemi Patriot e missili per essi. Investiamo nella produzione interna, soprattutto di droni, compresi i droni intercettori. Continueremo le nostre operazioni attive con droni sul territorio russo in risposta ai loro attacchi. E come sempre, agiremo in modo asimmetrico, ed è efficace

Протягом дня тривали роботи в різних регіонах нашої держави, від Харкова до Львова, після російських ударів. Росіяни продовжують застосовувати цю їхню специфічну тактику терору проти нашої держави, завдаючи ударів концентровано по тому чи іншому місту, по тому чи іншому нашому регіону. Наповнення таких ударів вони намагаються тримати на рівні близько 300 «шахедів».

У ніч на суботу було 339 «шахедів». Уже ближче до вечора сьогодні знову повітряні тривоги, знову «шахеди» в небі. Значну частину наші воїни збивають. Але, на жаль, не всі.

Крім того, російська армія продовжує використовувати також сотні спеціальних дронів – імітаторів «шахедів» у кожному своєму ударі. Завдання цих дронів – перевантажити протиповітряну оборону та ускладнити збиття «шахедів». Це їхній свідомий і підлий терор.

На жаль, минулої ночі були загиблі від російського удару. Двоє загинули в Чернівцях. Мої співчуття рідним та близьким. Ще десятки людей постраждали – у Чернівцях, також на Львівщині, у Харкові. Усім надається необхідна допомога. Є пошкодження на Волині.

Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет. Наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість, щодо нових систем «Петріот» та ракет до них. Вкладаємось у власне виробництво – передусім дронів, у тому числі дронів-перехоплювачів. Будемо продовжувати наші активні дронові операції на російській території у відповідь на їхні удари. І як завжди, будемо діяти асиметрично – і це ефективно.