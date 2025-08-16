ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA SOTTOLINEA L’IMPORTANZA DEL CESSATE IL FUOCO, LA RUSSIA RESISTE ALLE RICHIESTE INTERNAZIONALI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Grazie per il sostegno. Tutti i punti indicati sono importanti per raggiungere una pace realmente stabile e duratura. Vediamo che la Russia respinge numerose richieste di cessate il fuoco e non ha ancora stabilito quando smetterà di uccidere. Questo complica la situazione. Se non hanno la volontà di attuare un semplice ordine di cessare gli attacchi, potrebbe servire molto impegno perché la Russia trovi la volontà di perseguire molto di più, ossia una vita pacifica con i vicini per decenni. Ma lavoriamo tutti insieme per la pace e la sicurezza. Fermare gli omicidi è un elemento chiave per porre fine alla guerra. Oggi tutta la giornata è dedicata al coordinamento con i partner. Domani sono già previste altre discussioni. Ci prepariamo all’incontro di lunedì con il presidente Trump. Sono grato per l’invito. È importante che tutti concordino sulla necessità di un dialogo al livello dei leader per chiarire tutti i dettagli e definire i passi necessari ed efficaci. In Ucraina accogliamo con favore la dichiarazione di principio dei partner del Nord Europa e dei Paesi Baltici. Siamo grati per l’aiuto molto significativo. L’unità di tutti rafforza ciascuno.
Дякую за підтримку! Всі вказані пункти важливі, щоб можна було досягти дійсно сталого та надійного миру. Бачимо, що Росія відкидає численні вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію. Якщо в них немає волі реалізувати простий наказ на припинення ударів, то може бути потрібно дуже багато зусиль, щоб у Росії зʼявилась воля реалізувати значно більше, а саме мирне життя із сусідами протягом десятиліть. Але всі разом працюємо заради миру та безпеки. Припинення вбивств – це ключовий елемент припинення війни. Сьогодні також увесь день триває координація з партнерами. Завтра теж у графіку вже є розмови. Готуємось до зустрічі в понеділок із Президентом Трампом. Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб зʼясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють. Ми в Україні вітаємо принципову заяву партнерів з Північної Європи та Балтійських держав. Вдячні за дуже значну допомогу. Єдність усіх зміцнює кожного!