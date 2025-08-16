ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA SI COORDINA CON L’EUROPA E GLI USA PER LA PACE, SANZIONI PIÙ FORTI CONTRO LA RUSSIA»

12.33 - sabato 16 agosto 2025

Oggi, dopo una conversazione con il Presidente Trump, abbiamo ulteriormente coordinato le posizioni con i leader europei. Le posizioni sono chiare. Bisogna raggiungere una pace reale, che sia duratura e non solo una pausa tra le invasioni russe. È necessario fermare al più presto le uccisioni e il fuoco sia sul campo di battaglia sia nel cielo e contro la nostra infrastruttura portuale. Bisogna liberare tutti i prigionieri militari e civili ucraini e restituire i bambini rapiti dalla Russia. Migliaia di nostri concittadini sono ancora detenuti, ed è necessario farli tornare a casa. Bisogna mantenere la pressione sulla Russia finché durerà l’aggressione e l’occupazione.

Nella conversazione con il Presidente Trump ho affermato che è necessario rafforzare le sanzioni se non ci sarà un incontro trilaterale o se la Russia eviterà una vera fine della guerra. Le sanzioni sono uno strumento efficace. È fondamentale garantire sicurezza solida e a lungo termine con la partecipazione sia dell’Europa sia degli Stati Uniti.

Tutte le questioni importanti per l’Ucraina devono essere discusse con la partecipazione dell’Ucraina, e nessuna questione, compresa quella territoriale, può essere risolta senza l’Ucraina. Ringrazio i partner che ci aiutano. Oggi c’è una dichiarazione importante dei leader europei che rafforza la nostra posizione. Continuiamo a lavorare insieme: europei, americani e tutti coloro nel mondo che vogliono pace e stabilità nelle relazioni internazionali.

Сьогодні після розмови з Президентом Трампом ще додатково скоординували позиції з європейськими лідерами.

Позиції очевидні. Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями. Треба якнайшвидше припинити вбивства, припинити вогонь як на полі бою, так і в небі та проти нашої портової інфраструктури. Треба звільнити всіх українських полонених військових і цивільних та повернути викрадених Росією дітей. Тисячі наших людей досі утримуються в неволі, їх усіх треба повернути додому. Треба зберігати тиск на Росію, поки тривають агресія та окупація.

В розмові з Президентом Трампом я сказав про те, що має бути посилення санкцій, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Росія ухилятиметься від чесного закінчення війни. Санкції – це дієвий інструмент. Треба надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і Сполучених Штатів. Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватись за участі України, і жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України.

Дякую партнерам, які допомагають. Сьогодні є важлива заява європейських лідерів, яка зміцнює нашу позицію. Працюємо далі всі разом: європейці, американці, всі у світі, хто хоче миру й спокою в міжнародних відносинах.