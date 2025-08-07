Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS

ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA RINGRAZIA L’ALBANIA PER IL SOSTEGNO, DISCUSSA LA SITUAZIONE AL FRONTE E LA DIPLOMAZIA»

17.05 - giovedì 7 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Ho avuto una buona conversazione con il Primo Ministro dell’Albania, Edi Rama. Ho brevemente informato sulla situazione al fronte e nella diplomazia. Stiamo lavorando con tutti i nostri partner per terminare questa guerra il prima possibile e fermare gli omicidi. Abbiamo discusso della preparazione degli incontri su grandi piattaforme internazionali. Saranno formati particolari per l’interazione con i partner. Faremo tutto il possibile per proteggere il nostro popolo. Grazie, Edi, grazie, Albania, per il vostro sostegno costante all’Ucraina!

Хороша розмова з Премʼєр-міністром Албанії Еді Рамою. Коротко поінформував про ситуацію на фронті та в дипломатії. Працюємо з усіма нашими партнерами для того, щоб якнайшвидше закінчити цю війну та зупинити вбивства.

Обговорили підготовку до зустрічей на великих міжнародних майданчиках. Це будуть особливі формати взаємодії з партнерами. Зробимо все, щоб захистити наших людей.

Дякую, Еді, дякую, Албаніє, за незмінну підтримку України!

Categoria news:
OPINIONEWS

