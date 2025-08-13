ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA RINGRAZIA LA GERMANIA PER L’AIUTO, RELAZIONI INTERNAZIONALI INTENSIFICATE PER SOSTEGNO E LA PACE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Siamo molto grati alla Germania per il grande contributo nell’aiutare e rafforzare il nostro paese, la sicurezza, il potenziamento della nostra difesa aerea e il supporto fin dall’inizio di questa guerra. Ringraziamo molto per questo.
Abbiamo parlato oggi con il Presidente Trump, la Presidente von der Leyen, il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, il Presidente Stubb, il Presidente francese Emmanuel Macron, il capo del governo italiano Meloni e il Presidente della Polonia.
Tutta la settimana, a partire da mercoledì scorso, sono continuate queste comunicazioni molto intensive, decine di conversazioni tra tutti noi: leader europei, tra l’Europa e gli Stati Uniti d’America, tra noi e rappresentanti di altre parti del mondo che desiderano soltanto una cosa: la pace in Ucraina, la pace in Europa.
Oggi le nostre posizioni comuni sono state discusse con il Presidente degli Stati Uniti d’America. Prima c’è stata una conversazione di coordinamento tra i leader europei.
///
Дуже вдячні Німеччині за такий великий вклад у допомогу, посилення нашої держави, безпеки, за посилення нашої протиповітряної оборони й допомогу з початку цієї війни. Дуже дякуємо за це. Говорили з Президентом Трампом сьогодні, Президенткою фон дер Ляєн, Генсеком НАТО Марком Рютте, Президентом Стуббом, Президентом Франції Емманюелем Макроном, головою уряду Італії Мелоні, Президентом Польщі.
Увесь тиждень від минулої середи тривали всі ці дуже інтенсивні комунікації, десятки цих комунікацій між усіма нами: європейськими лідерами, між Європою та Сполученими Штатами Америки, між нами та представниками інших частин світу, які прагнуть тільки одного – миру в Україні, миру у Європі. Сьогодні наші спільні позиції ми обговорили з Президентом Сполучених Штатів Америки. Була перед цим координаційна розмова між європейськими лідерами.