ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA RINGRAZIA IL MONDO PER IL SOSTEGNO, CHIEDE MAGGIORE PRESSIONE SULLA RUSSIA PER FERMARE LA GUERRA» (VIDEO)

20.25 - sabato 26 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Importanti rapporti di intelligence della Servizi di intelligence esterna indicano che le sanzioni contro la Russia e le persone collegate ad essa stanno causando perdite economiche significative al nemico. Le perdite saranno ancora più marcate. Ringrazio tutti nel mondo che stanno aiutando. Ora è il momento di premere sulla Russia così da evitare che l’anno prossimo ci sia ancora guerra. La Russia deve capire che non potrà resistere; le sanzioni devono davvero privare il potenziale russo. Stiamo lavorando proprio per questo. Ho anche avuto una conversazione con il GUR. Vi è un regime di lavoro quotidiano da parte della nostra diplomazia nelle giornate recenti, con molte comunicazioni con i partner. Ho incaricato il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e di difesa di coinvolgere più attivamente i finanziamenti esterni per i droni. Ho anche incaricato i membri del governo e il ministro della difesa dell’Ucraina di controllare più attentamente tutti gli accordi con i partner, quelli che dobbiamo attuare al 100% ma che attualmente non sono ancora completamente eseguiti. Attendo i rapporti corrispondenti entro la settimana.

///

Важливі доповіді були розвідок. Служба зовнішньої розвідки: про ефективність санкцій проти Росії, проти повʼязаних із Росією осіб. Втрати у ворога – економічні втрати – дійсно відчутні. Будуть іще більш відчутні. Я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає. Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього.

Була також у мене розмова з ГУР. Також щоденний режим роботи в нашої дипломатії: цими днями багато комунікації з партнерами. Доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони активніше залучити зовнішнє фінансування на дрони. Доручив також урядовцям і міністру оборони України активніше перевіряти всі домовленості, які є з партнерами, – те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз поки виконується, на жаль, не повністю. Очікую відповідні доповіді на тижні.