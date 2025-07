ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA RILANCIA GLI ARMAMENTI, AMPLIATO IL RECLUTAMENTO PER FORZE DI DIFESA» (VIDEO)

20.32 - mercoledì 30 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Oggi ci sono stati diversi buoni rapporti. Poco fa, il Capo dell’Intelligence della Difesa dell’Ucraina ha riferito su alcune nostre operazioni. I dettagli non sono pubblici.

Come concordato ieri con il Governo, è iniziato il rilancio di ARMA. ARMA è un’istituzione che detiene beni per decine di miliardi, proprietà russa, beni confiscati e beni appartenenti a entità sanzionate. Tutti i beni devono essere impiegati al massimo per la difesa dell’Ucraina e per la resilienza del nostro Stato.

Il Primo Ministro dell’Ucraina Yuliia Svyrydenko e il Ministro della Difesa Denys Shmyhal hanno portato a termine il mandato relativo ai contratti 18–24: stiamo ampliando significativamente il gruppo di persone che possono entrare nelle Forze di Difesa. Si tratta di individui motivati, giovani, reclutati specificamente per il fronte tecnologico, ossia per le operazioni con droni. Il contratto dura due anni, con tutti i benefici previsti dal programma 18–24, pagamenti molto competitivi e formazione completa, esattamente come necessario. L’operazione avverrà tramite le nostre brigate.

Il Governo ha inoltre ampliato le opportunità per i nostri produttori di armi e le possibilità di accesso a prestiti, affinché la produzione possa aumentare sempre di più la sua capacità e i risultati per le Forze di Difesa.

There were several good reports today. Just now, the Chief of the Defense Intelligence of Ukraine reported on some of our operations. The details are not public.

As we agreed yesterday with the Government, the reboot of ARMA has begun. ARMA is an institution that holds assets worth tens of billions, and it’s Russian property, confiscated assets, and those belonging to sanctioned entities. All assets must work to the fullest extent for Ukraine’s defense and for the resilience of our state.

Prime Minister of Ukraine Yuliia Svyrydenko and Minister of Defense of Ukraine Denys Shmyhal have fulfilled the assignment regarding the 18–24 contracts – we are significantly expanding the pool of people who can join the Defense Forces. These are motivated individuals, young people, and they are being recruited specifically for the technological frontline – for drone operations. It’s a two-year contract, with all the benefits of the 18–24 program, very competitive pay, and full training, exactly as needed. We will work through our brigades.

The Government has also expanded opportunities for our arms manufacturers, our possibilities to attract loans, so that production can deliver more and more output, more and more results for our Defense Forces.