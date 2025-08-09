ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA RESISTE UNITA, LA DIGNITÀ SOSTIENE L’INDIPENDENZA NAZIONALE» (VIDEO)

21.08 - sabato 9 agosto 2025

Ringrazio tutte le nostre persone che oggi hanno sostenuto, che combattono per la nostra nazione, che lavorano per l’Ucraina. Ringrazio ogni soldato, ogni cittadino ucraino che comprende che l’indipendenza si basa sulla dignità. La paura e le concessioni non rendono la vita delle nazioni sicura. I desideri russi di controllare i territori ucraini resteranno solo desideri fintanto che gli ucraini stanno fianco a fianco, aiutano l’esercito, aiutano lo Stato. Gloria all’Ucraina

Я дякую всім нашим людям, хто сьогодні підтримав, хто бʼється заради нашої держави, хто працює заради України. Я дякую кожному воїну, кожному громадянину України, хто усвідомлює, що незалежність базується на гідності. Страх і поступки не роблять життя націй безпечним. Російські бажання розпоряджатись українськими територіями так і залишаться бажаннями, поки українці стоять пліч-о-пліч, допомагають армії, допомагають державі. Слава Україні