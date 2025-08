14.44 - sabato 2 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi tutti noi desideriamo che la voce dell’Ucraina nel mondo sia forte e influente, affinché sempre più persone conoscano la storia della lotta ucraina per la vita in ogni angolo della terra. Questo è possibile quando, sulla scena internazionale, oltre agli sforzi di politici e diplomatici, si uniscono leggende dell’Ucraina, famose in ogni parte del pianeta. Uno di questi è il nostro campione assoluto mondiale Oleksandr Usyk. Durante l’incontro con lui si è parlato proprio di questo – di come rafforzare le nostre posizioni, in particolare negli Stati Uniti, di come impedire al mondo di dimenticare i crimini della Russia, di come ricordare le quotidiane prove del popolo ucraino e il coraggio che gli ucraini mostrano da oltre 1256 giorni di guerra. Si è discusso inoltre della promozione di uno stile di vita sano tra i giovani, del sostegno e della motivazione ai bambini che praticano sport attivamente. Lavoriamo insieme per l’Ucraina, per la libertà, per la pace.

///

Сьогодні всі ми прагнемо, щоб голос України у світі був сильним і впливовим, щоб усюди на землі про історію української боротьби за життя знало якомога більше людей. Це можливо, коли на міжнародній арені до зусиль політиків і дипломатів долучаються легенди України, відомі в кожному куточку планети. Одним із таких є наш абсолютний чемпіон світу Олександр Усик. Під час зустрічі з ним говорили саме про це 1 про те, як посилити наші позиції, зокрема в США, як не дати світу забути про злочини Росії, як нагадувати про щоденні випробування українського народу й ту відвагу, яку українці та українки демонструють понад 1256 днів війни. Окремо обговорили популяризацію здорового способу життя серед молоді, підтримку й мотивацію дітей, які активно займаються спортом. Працюємо спільно задля України, задля свободи, заради миру.