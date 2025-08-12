ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA RAFFORZA LA DIPLOMAZIA E RINGRAZIA LE FORZE PER LA DIFESA NAZIONALE» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Oggi ho tenuto una riunione con la nostra squadra diplomatica: l’Ufficio e il Ministero degli Affari Esteri. Stiamo preparando alcune azioni per mobilitare ulteriormente i partner.
Voglio sottolineare separatamente i nostri accordi con i Paesi Bassi, che sono uno dei principali sostenitori dell’Ucraina in Europa, e stiamo preparando ulteriori misure che ci rafforzeranno. In particolare, queste riguardano i droni.
Oggi abbiamo ricevuto aggiornamenti dai nostri militari dal fronte, in particolare dalla direzione Dobropillya e Pokrovsk. Sono stati fatti passi per correggere la situazione e sono grato a ogni unità e a ogni nostro soldato che sta ora combattendo l’occupante.
In tutte le posizioni nel territorio della regione di Kharkiv, Zaporizhzhia e Sumy cerchiamo di garantire all’Ucraina la protezione necessaria.
Ringrazio tutti coloro che sono con noi, con il nostro Stato! Ringrazio ogni persona che combatte per l’Ucraina, che lavora per lo Stato e per il popolo, e ognuno che ci aiuta.
Gloria all’Ucraina!
Провів сьогодні нараду з нашою дипломатичною командою: Офіс і Міністерство закордонних справ. Готуємо певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів. Хочу окремо відзначити наші домовленості з Нідерландами – це один з лідерів підтримки для України в Європі, і ми готуємо ще речі, які посилять нас. Зокрема це стосується дронів.
Були сьогодні доповіді наших військових. Фронт, особливо Добропілля, Покровський напрямок. Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта. Позиції на Харківщині, на Запоріжжі, на Сумщині – всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно.
Дякую всім, хто з нами, хто з нашою державою! Дякую кожному, хто воює заради України, хто працює заради держави й людей, та кожному, хто нам допомагає.
Слава Україні!