ZELENSKY (TELEGRAM) * «L’UCRAINA RAFFORZA LA DIFESA, PROSEGUE LA RESISTENZA E PREPARA NUOVI ATTACCHI CONTRO LA RUSSIA»

19.00 - domenica 13 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Si è tenuta una riunione con i militari e il ministro della Difesa dell’Ucraina. È stata discussa con il Comandante in Capo Oleksandr Syrskyi e il capo dello Stato Maggiore Andrij Hnativla situazione sui principali fronti della difesa.

In particolare, si è parlato del fronte di Pokrovske, di Novopavlivske, della regione di Zaporizhzhia, di Kharkiv e delle zone di confine della regione di Sumy.

Si osservano le intenzioni e i tentativi del nemico di sviluppare azioni offensive, ma è importante che ogni tentativo viene soffocato grazie alla resilienza delle nostre unità e alla difesa attiva.

L’esercito della Russia è molto indietro rispetto alle aspettative dei suoi comandanti per questa estate.

Le nostre unità continueranno a distruggere gli occupanti e faranno di tutto per spostare la guerra sul territorio della Russia.

Stiamo preparando nuovi colpi a lunga gittata.

Risponderemo sempre duramente a ogni attacco russo contro gli ucraini.

In particolare, il Comandante in Capo ha riferito della giusta distruzione degli assassini russi che hanno tolto la vita a un bambino di un anno nella regione di Kherson.

Inoltre, si è discusso della preparazione della visita in Ucraina del generale Kellogg e della collaborazione con i nostri partner per la fornitura di armi e l’espansione della produzione di mezzo difensivi necessari.

Attualmente circa il 40% delle armi per la nostra difesa è prodotta in Ucraina.

Il nostro obiettivo è aumentare significativamente questa percentuale e quindi l’indipendenza difensiva del nostro Stato.

In questo contesto saranno implementati i cambiamenti necessari, tra cui quelli normativi, finanziari e di personale.

///

Нарада з військовими та міністром оборони України. Обговорили з Головнокомандувачем Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим ситуацію на ключових напрямках оборони. Зокрема, це Покровський напрямок, також Новопавлівський, Запорізька область, Харківщина, прикордонні райони Сумщини.

Ми бачимо наміри та спроби розвитку наступальних дій ворога, і важливо, що кожна така спроба захлинається завдяки стійкості наших підрозділів та активній обороні.

Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо. Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари.

Також будемо відповідати незмінно жорстко і на кожен російський удар по українцях. Зокрема, Головком доповів про цілком справедливе знищення російських убивць, які забрали життя однорічного хлопчика на Херсонщині.

Окремо обговорили підготовку до візиту в Україну генерала Келлога і роботу з нашими партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва необхідних оборонних засобів. Наразі близько 40 % зброї для нашого захисту виробляється в Україні. І наше завдання – відчутно збільшити цей показник, а отже – оборонну самостійність нашої держави. В цьому контексті будуть реалізовані необхідні зміни, зокрема регуляторні, фінансові та кадрові.